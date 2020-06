El exjugador de los Bulls Horace Grant carga contra The Last Dance y Michael Jordan: "Miente. El 90% es mierda"

The Last Dance, la docuserie de Michael Jordan en Netflix

The Last Dance, la docuserie de Michael Jordan en Netflix - NETFLIX

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

La serie documental 'El último baile (The Last Dance)', que se adentra en los entresillos la temporada 1997-1998 de los Chicago Bulls y de su jugador estrella, Michael Jordan, se ha convertido en uno de los éxitos de la temporada. Sin embargo, parece que la producción no le ha gustado a todo el mundo. Horace Grant, antiguo compañero de Jordan en los Bulls y que participó en el proyecto, ha cargado contra la serie tildándola de farsa. "Miente", ha declarado rotundamente.

En una entrevista para el programa de radio 'Kap and Co' de ESPN 1000, Grant cargó duramente contra la docuserie, comentando que se ha pasado por alto varios temas, especialmente aquellos que no dejan en buen lugar a Jordan. "Diría que [el documental] estuvo entretenido, pero sabemos todos los que estuvimos allí que alrededor del 90% de lo que aparece en la serie es una mierda si lo comparas con lo que pasó realmente", explicó.

"Hay muchas cosas que Jordan dijo sobre sus compañeros de equipo y las réplicas de éstos han sido eliminadas del montaje final del documental", detalló, agregando que muchas piezas de la serie no fueron "reales". "No es un documental, cuando un documental habla sobre una persona y es esta la que tiene la última palabra sobre lo que va a aparecer... Deja de ser un documental", añadió.

Grant rechazó también el documental porque se alude a que él estuvo involucrado en lo referente a arrojar comentarios negativos sobre Jordan para el libro que publicó Sam Smith, 'The Jordan Rules', en el que la leyenda del baloncesto es retratado como un tirano.

"Miente completamente. Si me guardaba rencor, debía haberlo arreglado conmigo como hombres. Lo hubiéramos hablado, podríamos haberlo resulto de otra manera. Pero aun así, él sale y dice que yo fui la fuente para el libro. Sam Smith y yo siempre hemos sido grandes amigos pero jamás le hubiera dicho algo que sucediera en el vestuario", argumenta Grant.

"NO ERA NECESARIO"

Para el exjugador ha sido "desgarrador" ver cómo quedan retratados sus antiguos compañeros de equipo. "Sintió que podía dominarme, pero estaba muy equivocado. Porque cada vez que él iba, yo ya había vuelto. [...] No era necesario cargar así contra sus compañeros [en referencia a Scottie Pippen]", exclamó.

"Ver a un tipo que se supone que es el líder ir contra sus compañeros, como Will Perdue, Steve Kerr y el joven Scott Burell, entiendo que tengas que ejercer presión, pero insultar, pegar, faltar el respeto, eso no estaba bien", detalló, en referencia a los entrenamientos de Jordan con el resto del equipo.

'El último baile' está disponible en Netflix. El servicio de streaming posee los derechos de emisión de la serie documental a nivel internacional, mientras que en Estados Unidos fue emitida de manera lineal en ESPN.