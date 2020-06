¿Por qué es perfecto que suene Pearl Jam en el final de 'The last dance' de Michael Jordan?

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Siempre se relacionará a Eddie Vedder con la ciudad de Seattle por ser la cuna del grunge en general y de Pearl Jam en particular. Pero lo cierto es que el rockero nació en Evanston, un barrio de Chicago en el que pasó los primeros años de su vida.

Fue entonces cuando forjó una relación especial con su ciudad y con sus equipos deportivos, de los cuales siempre se ha manifestado públicamente seguidor, llegando al punto de escribir incluso una canción para los Chicago Cubs, en cuyo estadio se le ve recurrentemente. Esta relación es, de hecho, el eje del documental 'Let's play two', que recuerda los conciertos en el Wrigley Field de los Cubs.

Eso ya daría cierto sentido a que sea 'Present tense' de Pearl Jam la canción que pone banda sonora al final de la docuserie sobre Michael Jordan, 'The last dance'. Justo cuando todos los miembros del equipo escriben unas palabras sobre el tiempo triunfal que han pasado juntos, que llega a su fin después de ganar en 1998 el sexto título de la NBA en ocho años de reinado. Y tras escribir sus sentimientos, los echan al fuego para dejarlos arder.

Este ritual entronca con la obsesión manifestada por Jordan en la serie de vivir el tiempo presente. De no preocuparse de si entra o no un tiro decisivo que aún no ha tirado. De no quedarse anclado en los traspiés del pasado y tampoco preocuparse antes de tiempo por los que puedan venir en el futuro, pues eso te imposibilitaría para disfrutar del presente.

Mientras la cámara vuela por el United Center de Chicago, suena ese 'Present tense' de Pearl Jam que dice así: "You can spend your time alone re-digesting past regrets / Or you can come to terms and realize/ You're the only one who can forgive yourself / Makes much more sense to live in the present tense".

Un tiempo presente que se rememora con toda la épica posible en la serie de Netflix, en la cual Michael Jordan se permite a sí mismo regresar esporádicamente al pasado viendo viejos clips o declaraciones de antiguos contrincantes en una tablet. Y que justo suene esta canción de Pearl Jam como despedida no hace otra cosa que acrecentar la grandilocuencia de la leyenda que se acaba de contar.

Para terminar de rizar el rizo, según recuerda Consequence of Sound, se da la circunstancia de que ya Eddie Vedder relacionó 'Present tense' con el emblemático jugador de baloncesto durante un concierto en 2006 en el United Center, la casa de los Chicago Bulls de los que siempre fue forofo.

"Creo que podemos sacar el tema de Michael Jordan y al equipo de Chicago ya que estamos en su casa esta noche. Fue un momento increíble en la vida, especialmente si creciste en Chicago. Ver aquello. Y aunque la música y los atletas no parezca que se crucen, esta canción en particular parece que lo hace y yo pienso en aquellos tíos", dijo Vedder al público antes de tocar 'Present tense'.

Por otro lado, es también conocida la amistad entre el cantante de Pearl Jam y Dennis Rodman, jugador de los Bulls desde 1995 hasta 1998. Otro nexo de unión, recordado este fin de semana por el propio músico en The Bill Simmons Podcast en The Ringer, donde contó divertido que al entrenador Phil Jackson le gustaba que él estuviera por allí porque sabía atar en corto a Rodman.