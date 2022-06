La evolución de Gohan en Dragon Ball Super: Super Hero mostrará que es más fuerte que Goku, Broly o Vegeta

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

A tan solo unas semanas para que Dragon Ball Super: Super Hero se estrene en Japón, Akira Toriyama, el creador del mítico anime, ha revelado que el filme mostrará el auténtico potencial del hijo mayor de Goku: Son Gohan.

Y es que, la razón por la cual el hijo del legendario Saiyajin nunca ha desencadenado su verdadero potencial se debe a que siempre ha vivido a la alargada sombra de su progenitor e incluso, de otros personajes como Vegeta o Broly, y durante algunos años centrado más en su vida familiar y laboral.

Sin embargo, todo apunta a que, en el nuevo largometraje de la saga, dejará de ser así. Según Toriyama, que ejercerá como guionista de Dragon Ball Super: Super Hero, el hijo de Goku es el más poderoso de todos los saiyajins.

Una afirmación que llega después de que Toriyama participase en una sesión de preguntas y respuestas en la que también participó el equipo de Dragon Ball Super: Super Hero.

Ha sido a través de la cuenta oficial del anime en Twitter quien ha compartido algunas de las reveladoras afirmaciones realizadas por el autor de la legendaria saga protagonizada por Goku y compañía. Unas declaraciones que han sido traducidas y compartidas por el usuario @Herms98 en su perfil en la red social.

"Gohan es más fuerte que nadie", afirmó Toriyama, asegurando que el vástago de Goku podría llegar a ser aún más poderoso que él, pero para alcanzar dicho objetivo, tendría que pasar toda su vida entrenando. Y a pesar de que ese pueda no ser el deseo de Gohan, Dragon Ball Super Super Hero, permitirá que el joven saiyajin muestre, al fin, todo su potencial, revelando cuán poderoso puede llegar a ser.

The DBS: Super Hero Twitter account shared a brief Q&A with Toriyama on Gohan and Piccolo: https://t.co/8wJyDnaT5R pic.twitter.com/wFTPdf7bAY