Euphoria, renovada por una temporada 3 en HBO

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Los fans de 'Euphoria' están de enhorabuena, HBO ha renovado la serie protagonizada por Zendaya por una tercera temporada. Eso significa que el público podrá seguir siendo testigo del drama que vive la joven Rue Bennett y sus compañeros de clase. Precisamente su segunda tanda de episodios ha sido ampliamente alabada por su cuidado visual.

Ganadora de tres Premios Emmy, incluyendo uno a la mejor actriz de una serie dramática para Zendaya, los datos de la segunda temporada de Euphoria han superado con creces los de la primera. El episodio de estreno, emitido el pasado 9 de enero en Estados Unidos, logró ser visto por un total de 13,1 millones de espectadores combinando HBO y la plataforma HBO Max. Es supone un aumento de más del 100% de la media de espectadores que tuvo la primera tanda, un total de 6,6 millones.

El estreno de la segunda temporada fue el episodio de una serie emitida por televisión por cable más comentado desde el final de 'Juego de tronos', en mayo de 2019. Con semejantes datos, era imposible que HBO dejase escapar a uno de sus grandes éxitos más recientes. Ha sido en redes sociales donde los fans han podido conocer la buena nueva.

#EUPHORIA has been renewed for season 3. pic.twitter.com/vGnmps7OQC