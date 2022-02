Euphoria: ¿Quién es el tercer hermano de la familia Jacobs?

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Euphoria continúa su andadura en HBO Max. Y durante su cuarto capítulo, en una impactante secuencia protagonizada por la famila Jacobs, se puede ver un retrato familiar en el que aparece un misterioso niño del que se desconoce la identidad.

Cal (Eric Dane) llega borracho a casa y, tras mear en el pasillo, se sincera con su mujer y sus dos hijos, Nate (Jacob Elordi) y Aaron (Zak Steiner), confesándoles con brutal ironía que ha mantenido relaciones sexuales con hombres y que se siente atrapado por su familia. En plena discusión, se puede ver un retrato familiar en el que aparecen el matrimonio y tres niños, dejando en el aire la existencia de un tercer hermano.

Cabe destacar que en el episodio piloto de Euphoria ocurrió exactamente lo mismo, cuando aparece un retrato familiar con tres niños. Sin embargo, la ficción no dio más datos al respecto. "No le hemos visto. No sé a dónde ha ido. No tengo ni idea. Yo me hice las mismas preguntas cuando llegué al set. Yo estaba como '¿te das cuenta de que hay un niño diferente en esta imagen?'. Y todos simplemente no dijeron nada. No sé", declaró Jacob Elordi a EW en una entrevista de 2019.

Sin embargo, los fans ya han formulado una teoría. La temporada 2 muestra los orígenes de Fezco y revela cómo Ashtray se convirtió en su hermano pequeño. Ashtray y Fez no son hermanos biológicos, sino que una mujer que compraba drogas a la abuela de Fez usó a su bebé como garantía y nunca volvió a por él.

A raíz de este flashback, algunos fans ya especulan con la posibilidad de que Ashtray sea el hermano perdido de Nate. Sin embargo, también podría ser que el hermano de Nate simplemente muriera en algún punto de su infancia, lo que además explicaría la tensa relación entre los miembros de la familia.