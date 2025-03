Una estrella de La Casa del Dragón confirma por error la llegada del Targaryen perdido en la temporada 3

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Se espera que la temporada 3 de La Casa del Dragón se lance en 2026. Aún toca esperar hasta la llegada de los nuevos episodios, pero poco a poco se van conociendo algunos detalles, y ahora un desliz por parte de uno de los actores ha adelantado la llegada de un importante personaje.

En una publicación de Instagram ya eliminada, Steve Toussaint compartió una foto del reparto del episodio 4 de la temporada 3, que incluía al príncipe Daeron Targaryen. Daeron es el tercer hijo del rey Viserys Targaryen y Alicent Hightower, quien hasta ahora ha estado en Antigua bajo la tutela de la familia de su madre, la Casa Hightower. Daeron ha sido mencionado varias veces, y los fans estaban bastante seguros de que aparecería en pantalla en la temporada 3, pero este post parece haber confirmado su próxima llegada.

🐉🚨 WAKE THE DRAGON - Everything we know from the new S3EP4 character list pic.twitter.com/xVH1yb0N2x