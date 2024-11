El mensaje de Ben Stiller sobre Rafa Nadal que ha unido a sus seguidores

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio)

El actor estadounidense Ben Stiller, gran aficionado al tenis y admirador de Rafa Nadal, ha dedicado un sentido mensaje al tenista balear después de su retirada del tenis tras la eliminación de España en la Copa Davis. Unas palabras que han aplaudido sus seguidores de forma unánime

"El mejor. No puedo expresar cuánto le echaré de menos. Todo mi respeto, amor y gratitud por la oportunidad de verle en persona", escribió Stiller en la red social Bluesky en la madrugada de este miércoles.

Su publicación, acompañada de un emoji llorando, ha generado en sus seguidores una respuesta unánime de admiración por el deportista. "Mi tenista favorito de todos los tiempos. Una de las principales razones por las que me aficioné al tenis", escribió un usuario. Otro destacó el legado del mallorquín junto a Roger Federer: "Un gran modelo a seguir en el tenis. Él y Federer son realmente los mejores de todos los tiempos".

The best. Can’t say how much I’ll miss watching the greatest playing. All respect and love and gratitude for the chance to experience him in person. ??

[image or embed]