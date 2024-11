Épico tráiler del final Superman & Lois con Lex Luthor y Doomsday - THE CW

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Superman & Lois está emitiendo su cuarta temporada, que será la última. The CW ya ha lanzado el tráiler del episodio final, que traerá la batalla final entre el Hombre de Acero y Lex Luthor... a la espera de la irrupción del temible Doomsday en su forma final.

"¿Por qué crees que serán recordados Superman y Lois?", pregunta el protagonista a su mujer en el clip. "Me gustaría pensar que por la verdad y la justicia", contesta ella.

Además, Superman tendrá que luchar por sus hijos. "Tengo que protegerlos. No están preparados", dice. "Tus hijos ya no viven en una burbuja, viven en el mundo real. Se tienen el uno al otro, te tienen a ti y eso tendrá que bastar. Es hora de que aceptes que no puedes hacer esto sol", responde Lois.

El clip muestra también a Lex Luthor plantando cara a los protagonistas. "Te mataré aquí mismo. Hora de morir, Lois", afirma el villano. "Has venido a por mi mujer, mi familia, mi ciudad, pero todo eso acaba ahora mismo", asegura el protagonista.

"Nuestros personajes están al límite de su ingenio. Están en su punto de inflexión. Superman está haciendo todo lo posible para defenderse de Doomsday, pero Lex aún no ha jugado su última carta. Lidiar con este monstruo requerirá que todos se unan para salir adelante", declaró a TVLine Jai Jamison, quien escribió y dirigió el penúltimo episodio.

"Quería que fuera un éxito emocional y que terminara con una nota sin resolver", agregó sobre el desenlace de la serie que pondrá el punto y final definitivo al Arrowverso.

Tyler Hoechlin como Superman, Elizabeth Tulloch como Lois, Dylan Walsh como Sam, Michael Bishop como Jonathan, Michael Cudlitz como Lex Luthor, Erik Valdez como Kyle Cushing, Inde Navarrette como Sarah Cortez, Wolé Parks como John Henry Irons, Dylan Walsh como Sam Lane y Emmanuelle Chriqui como Lana Lang conforman el elenco de Superman & Lois, cuyo último episodio llegará a The CW el 2 de diciembre.