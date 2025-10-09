MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

La productora de televisión turca Ay Yapim, responsable de ficciones como Endless Love o Forbidden Love, tiene previsto estrenar Castle Walls (Surlar), la primera serie creada mediante inteligencia artificial, este 2025. Se trata de una ficción de tres episodios de 15 minutos cada uno, que narrará la enigmática historia del actual castillo de Alamut en Irán y que ya ha lanzado su primer tráiler.

El adelanto arranca mostrando una impresionante imagen del castillo de Alamut en el año 1090. "Tú deberías ser mi mayor pecador", dice una figura religiosa ismailí a un hombre semidesnudo en una de las mazmorras de la fortaleza. "¿Cuál es mi primer pecado?", pregunta este mientras se lava la cara.

"Me traerás a veinte prisioneros de la palabra a esta mazmorra", le responde el sacerdote ismailí, mientras el hombre, que parece ser su discípulo, se prepara vistiéndose con una armadura. En ese instante, el adelanto revela que, en realidad, lo que pretende es agasajarlos y reclutarlos para formar una línea de defensa en la batalla contra sus salvajes enemigos cuando estos se encuentren a las puertas del Alamut.

Castle Walls se desarrolló durante un año y fue producida íntegramente con inteligencia artificial, empleando distintos programas como ChatGPT para acelerar el proceso y el refinamiento de la escritura, MidJourney para el diseño visual, así como Runway y Google Nano Banana para integrar a los personajes, mientras que para la generación de vídeo y efectos se utilizaron Veo, Kling, ComfyUI y Topaz. En cuanto a las voces y el doblaje de la ficción, se empleó la herramienta ElevenLabs.

El desarrollo y la combinación de estas herramientas de inteligencia artificial permiten crear una serie de manera integral, desde la concepción de la historia hasta la postproducción. Sin embargo, cabe subrayar que diversas secuencias del tráiler evidencian que la IA todavía presenta limitaciones, ya que algunas imágenes se perciben irregulares.

"¡Ay Yapim, a través de su nueva compañía AI YAPIM, está traspasando fronteras y llevando la narrativa a una dimensión completamente nueva! El primer adelanto de nuestra serie, que convierte a la inteligencia artificial en compañera de la creatividad, 'CASTLE WALLS', ¡ya está disponible! Inspirada en el misterio del castillo de Alamut, esta miniserie fusiona la imaginación humana con tecnologías avanzadas de inteligencia artificial. Consta de tres episodios de 15 minutos cada uno y se estrenará a finales de este año en la televisión nacional de Turquía y en una plataforma digital internacional", reza el comunicado de la productora lanzado en Instagram.

La serie, escrita por Kerem Deren y Çisil Hazal Tenim (El Turco), será presentada primero en Mipcom, la feria anual que se celebra en octubre en la ciudad francesa de Cannes.

"AI Yapim fue creada para combinar la imaginación humana con la innovación de la inteligencia artificial y así dar forma a la próxima era de la narrativa", declaró Kerem Çatay, CEO de Ay Yapim, en un comunicado recogido por Variety.

"Al incorporar la tecnología de inteligencia artificial a una historia clásica, Castle Walls nos ha permitido pensar a lo grande y plasmar nuestras ideas en un lienzo mucho más amplio de lo que habíamos imaginado, manteniendo siempre el espíritu humano que hace que las grandes historias conecten con el público. Con la IA como nuestro compañero creativo, buscamos desarrollar proyectos extraordinariamente entretenidos, llenos de espectáculo visual y asombro", finalizó.