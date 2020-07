¿Confirmados tres personajes de El Señor de los Anillos en la serie de Amazon?

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Nueva Zelanda ha dado luz verde para reanudar el rodaje de la serie de El señor de los anillos, y ya han surgido nuevos rumores en torno a la esperada producción. Las últimas especulaciones tienen que ver con la trama, y es que aparentemente Galadriel, Elrond y Sauron aparecerán en la ficción.

Así lo ha asegurado el medio especializado TheOneRing.net a través de una publicación de Twitter. "Actualización de El señor de los anillos: J.A. Bayona está filmando actualmente en Nueva Zelanda, la producción más grande del mundo que continúa filmando después de COVID. Nuevos actores de Nueva Zelanda se han unido. Más equipo de Nueva Zelanda que en cualquier producción anteriormente. Galadriel, Elrond y Sauron confirmados. El reparto está más unido que nunca", reza la publicación.

