Una estrella de El cuento de la criada compara Estados Unidos con Gilead: "Es como el peor episodio"

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

Será el próximo 8 de abril cuando Max estrene la sexta temporada de El cuento de la criada (The Handmaid's Tale), que será la última. El equipo de la serie presentó la entrega en el PaleyFest LA el pasado 26 de marzo, un evento en el que no faltó un análisis político sobre los paralelismos entre la ficción y la actual realidad de Estados Unidos.

Bradley Whitford, que interpreta al comandante Joseph Lawrence, comparó Estados Unidos con Gilead, donde se desarrolla la serie. "Es muy extraño que esta serie comenzara, comenzara a rodarse y aquí estamos, han sucedido cosas impensables. Hago una broma bastante oscura, y es que estamos como en el peor episodio de El cuento de la criada, donde June (Elisabeth Moss) está a punto de ser ejecutada y se gira hacia la cámara y dice: 'He oído que son realmente incompetentes, ¿verdad?'" dijo Whitford.

"Necesitamos afrontar este momento, y June es algo fundamental que debemos recordar en este momento, que es que la desesperación es un lujo que nuestros hijos no se pueden permitir... El racismo no va a desaparecer, la misoginia no va a desaparecer, el daño religioso no va a desaparecer", agregó.

Warren Littlefield, productor de la serie, también compartió su visión al respecto. "Creo que empezamos tratando de hacer una buena serie de televisión y queríamos rendir homenaje a las palabras de Margaret Atwood escritas hace más de 40 años. Esos eran nuestros objetivos humildes, y luego llegó nuestro 45º presidente y entramos en otro mundo", compartió.

"Nos convertimos en algo más que una serie de televisión, nos convertimos en un símbolo de la resistencia y en una lucha por los derechos humanos. Mientras tratamos de seguir haciendo una buena serie de televisión, también sentimos la responsabilidad y el peso del impacto que tenemos en el mundo. Y eso es algo que nunca creo que haya encontrado en mi vida, y lo valoro. Es un honor", añadió.

Bruce Miller, creador de la producción, destacó la gran labor de Atwood, declarando: "Abordó temas que son focos de conflicto constante en nuestra sociedad: conflictos constantes entre hombres y mujeres, entre las personas y su gobierno, y entre las personas en su peor faceta. Así que creo que la razón por la que la serie es sostenible y parece actual se debe simplemente a que hemos seguido el ejemplo de Margaret".