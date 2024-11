Dragon Ball Daima anticipa una guerra de Súper Saiyans

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Dragon Ball Daima ha visto a Goku, Kaioshin y Glorio adentrándose en el Reino de los Demonios para deshacer el mal que ha desatado Gomah. Unas suculentas imágenes del quinto episodio de la serie anticipan que a ellos se les unirá próximamente Vegeta. Pero también vaticinan una nueva batalla entre los Saiyan como nunca se había visto.

Goku, convertido al igual que Piccolo y los demás en niño, es ahora bastante más vulnerable que nunca. Y es que el aire que respira en el Reino Demoníaco es realmente denso, de manera que le es mucho más difícil enfrentarse a villanos que en su estado adulto podría vencer sin dificultad alguna.

Toei ha lanzado unas sorprendentes imágenes del 1x05 que revelan la llegada de Vegeta, Bulma y Piccolo al Reino de los Demonios mucho antes de lo esperado. Sin embargo, lo que a nadie le habrá pasado inadvertido es que también muestran al príncipe de los Saiyan dispuesto a enfrentarse nuevamente a Goku, reavivando así su eterna rivalidad que tanto juego ha dado a lo largo de las distintas entregas del anime.

Aye the rumor about Dragon Ball Daima picking up after episode 4 might be true (these are preview images for the next ep officially released by Toei Animation) We Out Here 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/L8peGD1gXi