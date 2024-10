¿Dónde Está Gohan, El Hijo De Goku En Dragon Ball Daima?

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

El primer episodio de Dragon Ball Daima ha visto transformados a Goku, Vegeta, Piccolo, Bulma y los demás en niños a causa del deseo efectuado por Gomah, el actual rey de los demonios, tras reunir las siete bolas de dragón. Pero una de las grandes incógnitas que la serie no ha resuelto y que no ha pasado desapercibida es... ¿Dónde está Gohan?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Glorio, el 1x02 de Dragon Ball Daima resultó de lo más revelador al mostrar cómo el deseo de Gomah también ha afectado a otros personajes. Entre ellos se encuentran el Maestro Roshi y Puar, aunque lo que a los incondicionales de la saga no les ha pasado inadvertida es la ausencia de Gohan. Y es que el hijo de Goku todavía no se ha dejado ver en ninguno de los episodios del anime.

Esto no deja de ser, cuanto menos, curioso. El anime aclaró en su primer capítulo que se ambienta inmediatamente después de la victoria contra Kid Buu en Dragon Ball Z, lo que implica que, cronológicamente, los eventos de la serie son anteriores a los de Dragon Ball Super, donde es un adulto que, además de trabajar, tiene una hija pequeña, Pan.

De este modo, al situar su trama tras la Saga de Buu, Gohan no ha alcanzado todavía la edad adulta. Aunque el 1x01 de Daima ya incluía algunas pistas de su paradero en la serie, así como también daba una explicación a su marcada ausencia. Cuando Trunks está celebrando su cumpleaños, Goku aclara a todo el mundo que Gohan ha estado últimamente muy distante y centrado en sus estudios. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, dado que tanto él como Videl todavía son alumnos del instituto Orange Star.

Sin embargo, el hecho de que tampoco haya aparecido en el segundo episodio resulta especialmente llamativo. Inicialmente, Akira Toriyama, quien falleció el pasado mes de marzo, iba a poner al poderoso Saiyajin en el eje central de la trama. Sin embargo, desechó la idea, y muchos apuntan a que se trata de algo completamente deliberado. La hipótesis más extendida es que irrumpirá en la serie para salvar la Tierra.

A lo largo de sus diferentes arcos, Gohan siempre ha intervenido para proteger a sus seres más queridos de grandes amenazas, como cuando vengó la muerte de Goku a manos de su tío Raditz en Dragon Ball Z. Desde entonces, no solo se ha vuelto uno de los Saiyans más diestros, sino que también ha alcanzado tremendas cotas de poder.

Por lo que tampoco sería tan sorprendente que Daima se reservase para más tarde su intervención, especialmente cuando el misterioso Dr. Arnisu sigue en la Tierra. Otra teoría sostiene que, al verse convertidos en niños, Gohan irrumpirá para ayudar a su padre y los demás a derrotar al villano tras alcanzar un nuevo nivel de poder, apoyándose en la idea de que el hijo de Goku es quien más experiencia tiene en combate siendo un infante.

Por lo que, llegado el caso, podría dejarse ver bajo su identidad de Saiyaman al final de la serie, pero esto restaría fuerza a su aparición. La tercera y quizá más factible de las hipótesis apunta a que se estaría tomando en serio su papel de hermano mayor, ayudando a su madre Chi-Chi con Goten, así como a Trunks y Videl, quien, tras el deseo de Gomah, también se habría convertido en una niña.

No obstante, aunque este pueda ser el más probable, sin duda no son pocos quienes encontrarían decepcionante que así fuese. Pero, teniendo en cuenta que en esta línea de tiempo Gohan no es tan poderoso ni ha alcanzado todo su potencial como Saiyajin, quizá mantener su aparición al final de Dragon Ball Daima sea lo más lógico.