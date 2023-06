El creador de One Piece alaba la adaptación de Netflix y cree que hay una escena "perfecta"

Archivo - El creador de One Piece alaba la adaptación de Netflix y considera que hay una escena "perfecta"

Archivo - El creador de One Piece alaba la adaptación de Netflix y considera que hay una escena "perfecta" - NETFLIX - Archivo

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Durante la reciente celebración del TUDUM, Netflix desveló al fin el primer tráiler de su próxima gran serie, el remake en imagen real de One Piece. El adelanto ha dividido a los fans del manga y del anime, pero en realidad la serie cuenta con la aprobación del creador de One Piece, Eiichiro Oda, que de hecho considera que hay una escena absolutamente "perfecta".

En una entrevista concedida a The Mary Sue, la actriz de Nami, Emily Rudd, ha asegurado sentirse muy orgullosa del trabajo y especialmente impactada por las palabras de Oda sobre esa escena en particular. Se trata de la mítica escena en la que Nami le pide ayuda a Luffy en el arco de Arlong.

Los protagonistas se están enfrentando al malvado hombre tiburón y, tras negarse al principio, la joven le pide ayuda en un momento muy querido por los fans del manga original. Rudd ha confirmado que Oda considera que la adaptación a imagen real de dicha secuencia es "perfecta".

Ante esas palabras de alabanza del creador de One Piece, la actriz tuvo una divertida reacción. "Me muero. Dejadme descansar en paz. Eso es todo. Se acabó", asegura que pensó. No sorprende, sin embargo, que Oda le dé su aprobación puesto que ha estado muy involucrado con el desarrollo de la serie.

De hecho, hace unos meses el propio Oda fue quien anunció que los creativos de la serie le habían prometido que la adaptación en imagen real no se estrenaría hasta que él estuviera "satisfecho". Un momento que parece haber llegado, pues One Piece se estrenará en Netflix el 31 de agosto.