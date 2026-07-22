DMAX celebra el Día Mundial de los OVNIS con una progrmación especial

DMAX cuestiona si hay más vida en el Universo con casi 24 horas de contenido dedicado al Día Mundial de los OVNIs - DMAX

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Con motivo del Día Mundial de los OVNIs, que se celebra cada año en el mes de julio, DMAX ofrece una programación temática sobre el fenómeno extraterrestre. Así, el sábado 25 de julio, el canal emitirá durante casi 24 horas diveras series, documentales y especiales dedicados a explorar el fenómeno OVNI en la Tierra.

Desde las 7:00 horas de la mañana del sábado y hasta las 5:00 horas de la madrugada del domingo, DMAX invita a la audiencia a emprender un viaje que combina divulgación científica, historia e investigación del fenómeno OVNI para ofrecer las claves que permitan al público sacar sus propias conclusiones.

El Día Mundial de los OVNIs se convirtió en una fecha destacada tras una serie de sucesos ocurridos en Roswell (Nuevo México), hace casi ocho décadas. Un mes de julio, la pequeña localidad estadounidense fue escenario de un incidente que, con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo para investigadores y aficionados a las teorías alienígenas.

UNA PROGRAMACIÓN DE OTRO PLANETA

La programación de DMAX con motivo del Día Alienígena, este sábado 25 de julio, incluye maratones de episodios de series como Alienígenas (desde las 11:00 horas), que lleva más de 20 temporadas recorriendo el planeta junto a arqueólogos para hallar pruebas de la presencia alienígena.

A las 15:45 horas, el canal sumerge a los espectadores en la investigación definitiva del suceso que dio origen a esta celebración del fenómeno OVNI con la emisión del documental Roswell: 75 años después. Esta producción, de casi dos horas de duración, reúne testimonios de testigos, personas que aseguran haber sido abducidas y científicos que analizan por qué el incidente sucedido hace casi 80 años y el misterioso Área 51 sigue alimentando la fascinación del público por la vida extraterrestre.

Desde las 19:05 horas será el turno Evidencias de lo inexplicable, producción que analiza posibles casos de avistamientos de ovnis, abducciones y muertes extrañas a partir de imágenes reales captadas por una cámara.

Después, desde las las 23:25 horas, Extraterrestres: ellos están entre nosotros, producción española que, de la mano del experto Lorenzo Fernández Bueno, investiga distintos sucesos relacionados con el fenómeno ovni acaecidos en territorio español.

Además, durante toda la jornada DMAX emitirá entregas de otras producciones como Expedientes extraterrestres: reabiertos, que investiga los detalles de avistamientos OVNI alrededor de todo el planeta; UFO Witness, que descubre los casos y testimonios de personas que aseguran haber asistido a un suceso de origen extraterrestre; El libro de los secretos de EE.UU., que pone el foco sobre la enigmática Área 51; y Alienígenas en Alaska, espacio que trata de probar que los humanos no estamos solos en el universo investigando fenómenos extraños en la remota Alaska.