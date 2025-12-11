El robo del Louvre, minuto a minuto en un documental de DMAX

Archivo - El robo del Louvre: minuto a minuto ya tiene fecha de estreno en DMAX - PRODUCTION COMPANY/DMAX - Archivo

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Este viernes 12 de diciembre a las 21:30 se estrena en DMAX El robo del Louvre: minuto a minuto, un documental que reconstruye el asalto reciente al museo más importante de Francia a plena luz del día. La cinta hace un minucioso recorrido que revela cómo este robo aparentemente imposible logró ejecutarse ante los ojos de miles de visitantes.

El documental reconstruye el hurto a tiempo real, desde los primeros movimientos del golpe hasta la frenética operación policial desplegada para recuperar las obras sustraídas. Además, reúne los testimonios de miembros del equipo de seguridad del museo, testigos presenciales, investigadores que participaron en la operación e incluso de antiguos ladrones profesionales.

A través de imágenes de archivo, recreaciones de alta precisión y un exhaustivo análisis pericial, el documental promete aportar una visión completa sobre cómo se fraguó el crimen, evidenciando la sofisticación del golpe y las grietas que quedaron expuestas en uno de los sistemas de vigilancia más reputados del mundo.

MÁS ALLÁ DEL ROBO

La producción también aborda las consecuencias del robo, analizando su impacto social y mediático, la presión internacional que recayó sobre las autoridades encargadas de resolver el caso y la carrera contrarreloj para localizar las obras, consideradas auténticas joyas del patrimonio francés. La repercusión del golpe trascendió el ámbito policial para convertirse en un asunto de Estado, cuestionando los protocolos de seguridad de los museos más prestigiosos del mundo.

El robo del Louvre: minuto a minuto reconstruye las claves del caso repasando la minuciosa planificación del robo, marcada por la precisión casi quirúrgica del grupo implicado, la ejecución del golpe, que desafió los protocolos de seguridad de uno de los museos más protegidos del mundo, y la respuesta policial, activada en cuestión de minutos y transformada en una persecución internacional que movilizó a varias agencias europeas de manera coordinada.

Más allá del robo en sí, el documental explora cómo este caso transformó los estándares de seguridad de museos y grandes instituciones culturales alrededor del mundo. En el documental, expertos en protección de patrimonio y analistas en delitos transnacionales explican cómo el asalto al Louvre obligó a revisar protocolos, reforzar sistemas de vigilancia y desarrollar nuevas estrategias de prevención frente a bandas altamente organizadas.