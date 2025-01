MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

El fuego sigue avanzando imparable en Los Ángeles. Las últimas cifras indican que las llamas han arrasado 9.000 hogares y que el número de fallecidos asciende hasta diez. Al igual que muchas personalidades de la industria audiovisual que residen en la zona, Milo Ventimiglia, actor de series como This is Us, Héroes o Las chicas Gilmore, ha perdido su hogar a causa de esta catástrofe que continúa asolando parte de la ciudad californiana.

En una entrevista con CBS News, el intérprete reveló que el martes 7 de enero se vio obligado a abandonar junto a su mujer embarazada, Jarah Mariano, su domicilio ubicado en el municipio de Malibú, debido al avance del incendio de Pacific Palisales. La familia vio a través de las cámaras de seguridad como el fuego arrasaba con su hogar, preparado para el nacimiento del bebé que, según la pareja, puede darse "en cualquier momento".

"Creo que hay un momento de 'shock' en el que uno piensa: 'Oh, esto es real y está sucediendo', y luego, en cierto punto, simplemente apagamos [las cámaras]. Piensas: '¿De qué sirve seguir viéndolo?'. En cierto modo, aceptamos la pérdida", expresó el actor.

"Empiezas a pensar sobre todas las memorias de diferentes partes de la casa y todo eso, y luego ves las casas de tus vecinos y todo lo demás y se te rompe el corazón", confesó consternado Ventimiglia a la cadena estadounidense.

"Tenemos buenos amigos y buenas personas con las que estamos trabajando. Nos las arreglaremos", afirmó el damnificado, que también asegura que, al fin y al cabo, lo "más importante" es que su "mujer, bebé y perro" estén a salvo.

Ventimiglia es una de las muchas estrellas de Hollywood que se han visto afectadas por los incendios que asolan Los Ángeles y entre las que se encuentran nombres como Mel Gibson, Steven Spielberg, Anthony Hopkins, Ben Affleck, Paris Hilton, Jamie Lee Curtis, Billy Crystal o Mark Hamill.