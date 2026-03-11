Disney prepara una serie en imagen real de Campanilla, el hada de Peter Pan

Disney prepara una serie en imagen real de Campaniña, el hada de Peter Pan - DISNEY/CONTACTO

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Disney+ está desarrollando una nueva versión de Campanilla (Tinker Bell), un proyecto sobre el icónico personaje de Peter Pan que lleva al menos una década en proceso de desarrollo en diversas formas y que ahora parece que al fin verá la luz en la plataforma de streaming en forma de serie.

Según informa Deadline, con el título provisional de Tink, la serie de Campanilla se considera un proyecto de alta prioridad para la Casa del Ratón, con Liz Heldens y Bridget Carpenter, responsables de Friday Night Lights, a bordo para escribir y producir ejecutivamente.

El proyecto en solitario de Campanilla tiene una larga historia en el estudio. En 2010, se anunció como una comedia romántica de imagen real con Elizabeth Banks como protagonista. La idea no cuajó y, tras un lustro sin novedades, en 2015 Reese Witherspoon fue contratada para protagonizar otra versión de Campanilla que entonces se anunciaba como una película de acción real basada en el personaje de Peter Pan. Todo ello sin olvidar que más recientemente, Yara Shahidi interpretó a Campanilla en la película de acción real de 2023 Peter Pan y Wendy.

Tink sería el séptimo remake en imagen real que Disney tiene actualmente en desarrollo, junto con Moana (Vaiana), Enredados, Hercules, Lilo & Stitch 2, Bambi y Maléfica 3.

Un camino, el de revisitar sus propias producciones, en el que la Casa del Ratón acumula muchos y rutilantes éxitos como El Rey León, Aladdin, La bella y la bestia o El libro de la selva, todas ellas por encima de los 1.000 millones en taquilla. El último en superar esta marca ha sido el remake de Lilo y Stich el pasado año. Del lado negativo, también ha habido fiascos como la revisión de Blancanieves protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot.