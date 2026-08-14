Disney+ cancela por sorpresa el remake de los Power Rangers - NETFLIX

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Disney+ ha cancelado el remake de los Power Rangers, que llevaba más de un año en fase de desarrollo. Aunque las últimas informaciones apuntaban a que la serie ya habría fichado a tres de sus cinco protagonistas, parece que finalmente no saldrá adelante.

Según informa Deadline, citando fuentes cercanas al proyecto, esta decisión tiene que ver con motivos económicos, pues sacar adelante una serie de este calibre sin ser propietaria de los derechos de propiedad intelectual no resultaba lo suficientemente rentable para Disney. En este caso, los derechos pertenecen a Hasbro.

Ha pasado más de un año desde que la ficción se puso en marcha en Disney+, con Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, showrunners de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, capitaneando el proyecto.

Las últimas informaciones a propósito del reparto apuntaban a que la serie ya habría fichado a Peyton Elizabeth Lee, Joel Oulette y Momona Tamada para dar vida a los power rangers rojo, azul y rosa, respectivamente. No obstante, su incorporación al elenco nunca llegó a confirmarse por parte de Disney.

DISNEY+ NO SEGUIRÁ ADELANTE CON EL REMAKE DE LOS POWER RANGERS

En paralelo, según informa Comic Book Movie, Paramount ya dio luz verde a una película en imagen real de los Power Rangers. Aunque hace tiempo que no ha vuelto a saberse nada del proyecto, el medio especula que bien podría deberse a que el estudio se encuentra ahora mismo inmerso en sacar adelante su fusión con Warner Bros.

La saga de los Power Rangers, inspirada en la producción japonesa Super Sentai, nació con la icónica serie de televisión que se emitió durante tres temporadas, entre 1993 y 1996, con un total de 156 episodios.

Las últimas apariciones de la franquicia en la pequeña pantalla fueron el especial con motivo del 30 aniversario Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre, estrenado en 2023, y Power Rangers: Furia cósmica, que vio la luz ese mismo año y sigue los eventos del especial. Ambas producciones fueron distribuidas por Netflix, que intentó relanzar la saga con un nuevo universo cinematográfico pero, finalmente, y tras más de dos años de desarrollo, se descartó.