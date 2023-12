El director de Black Panther prepara una serie de Expediente X para Disney+

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Expediente X, protagonizada por Gillian Anderson y David Duchovny, se estrenó en 1993 y se convirtió en uno de los títulos más relevantes de ciencia ficción. Ahora la serie volverá a la pequeña pantalla en Disney+ y con la participación de Ryan Coogler, director de la aclamada película Black Panther de Marvel.

"Disney, que dio origen a la idea de los universos cinematográficos, está desarrollando una nueva versión de Expediente X que sería producida por Ryan Coogler, el director de Black Panther y Creed", reza un artículo publicado por Bloomberg. Esta pieza parece confirmar lo que ya reveló Chris Carter, creador de la ficción original, en una entrevista concedida a On The Coast with Gloria Macarenko a principios de año. "Acabo de hablar con un joven, Ryan Coogler, que volverá a rodar Expediente X con un elenco diverso. Así que tiene mucho trabajo por delante, porque cubrimos mucho territorio", dijo entonces.

Aunque se está preparando un reboot, parece que Dana Scully (Gillian Anderson) y Fox Mulder (David Duchovny) no participarán. Duchovny ya confirmó el año pasado que no tiene intención de retomar al papel si Anderson no está en la serie, y Anderson ha dicho que no quiere regresar.

"No lo sé. Realmente nunca había considerado eso. Para mí, no hay serie a menos que fueran Chris y Gillian, así que no lo sé", declaró Duchovny a ComicBook.com. "De nuevo, no quiero tener que pensar en eso, porque no es algo que necesariamente necesite en mi vida, hacer eso. Creo que en este punto, podría haber otra versión de la serie, sin ninguno de nosotros. No estoy seguro. O podría haber una serie de animación. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero personalmente, para mí, el Expediente X en el que estoy involucrado está formado por Chris Carter, yo mismo, y Gillian, así que no he pensado en una versión diferente de eso, y no sé si lo haré", matizó.

"Parece una idea muy antigua. Lo he hecho, lo hice durante muchos años y también terminó con una nota muy desafortunada", apuntó por su parte Anderson en una entrevista con Variety. "Para siquiera comenzar a tener esa conversación, necesitaría haber un conjunto completamente nuevo de guionistas y sería necesario pasar el testigo para que parezca algo nuevo y progresivo. Así que sí, queda en el pasado", añadió.