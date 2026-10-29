La diplomática renueva por una quinta temporada en Netflix - NETFLIX

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Pocos días después del estreno de su cuarta temporada, Netflix ha renovado La diplomática, la serie protagonizada por Keri Russell, para una quinta entrega. La ficción, creada por Debora Cahn, continuará ahondando en los entresijos de la política internacional para profundizar en las secuelas de su reciente y dramático giro final en la cumbre del G7.

Según informa The Hollywood Reporter, la producción de la serie ya prepara su nueva tanda de episodios para explorar el futuro de los protagonistas tras dejar la cuarta entrega en un punto álgido de tensión. De cara a los próximos capítulos, el elenco principal, encabezado por Russell, Allison Janney y Rufus Sewell, ha mostrado un gran entusiasmo por descubrir el destino de sus respectivos roles.

"¿Cuál es la culminación de este comportamiento y de lo que está haciendo?", reflexiona Janney sobre las hostiles estrategias exteriores de la presidenta Grace Penn, planteando el rumbo que tomará la historia. "¿Va a renunciar? ¿Qué hará? ¿Qué demonios pasará si llegamos a otra temporada?", se pregunta.

Por su parte, Debora Cahn, creadora y productora ejecutiva de La diplomática, confirmó en declaraciones a THR que el desenlace aún queda lejano. "Crecí viendo la televisión abierta, donde una temporada tenía 22, a veces 25 episodios, así que siento que apenas estamos empezando", concluye.

LA CUARTA TEMPORADA YA EN NETFLIX

Mientras la serie planea su futuro, los seguidores ya pueden disfrutar en Netflix de la cuarta entrega, compuesta por ocho episodios que han logrado situarse entre lo más visto de la plataforma en más de 60 países.

"Dos matrimonios amenazan con acabar enfrentándose hasta hacerse añicos. Un momento catastrófico rompe la frágil paz que Kate Wyler había conseguido mantener entre Estados Unidos y Reino Unido, así como el deteriorado matrimonio que intenta salvar. Mientras lucha por contener la crisis, la conspiración de la presidenta Grace Penn y el vicepresidente Hal Wyler para hacerse con el arma más poderosa de Rusia empuja a Estados Unidos al borde de la guerra. Kate y Todd (Bradley Whitford), una pareja que a duras penas consigue entenderse, unen fuerzas para impedir que la alianza entre Grace y Hal altere el equilibrio de poder tanto en el extranjero como dentro de Estados Unidos", reza la extensa sinopsis de la temporada 4.