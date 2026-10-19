Diez años después, Los Simpson traen de vuelta a Apu... Con nueva voz - DISNEY

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Tras nueve años de ausencia, Apu ha vuelto a Los Simpson. En su nuevo Casa-árbol del terror, el especial de Halloween de su temporada 38, la serie ha traído de vuelta a uno de sus personajes más queridos, explicando además los motivos de su marcha y dotándole de una nueva voz. Los nuevos episodios se están emitiendo en Fox semanalmente en Estados Unidos, pero aún no cuentan con fecha de estreno en España.

Según confirma Variety, Sunil Malhotra es el nuevo actor de doblaje de Apu. Aunque el personaje había podido verse en anteriores capítulos entre multitudes, lo cierto es que llevaba sin pronunciar palabra desde que Hank Azaria, el encargado de prestarle su voz hasta entonces, se retirara de la ficción.

En 2020 el actor reveló que no tenía previsto volver y Malhotra, que ha trabajado como doblador en series como Una casa de locos o La leyenda de Vox Machina, le ha tomado ahora el relevo.

En el especial de La casa-árbol del terror de esta nueva entrega, la serie no solo ha vuelto a dotar de protagonismo a Apu, sino que ha ofrecido una explicación a su ausencia, algo que no suele ocurrir en series como esta, en las que sus muchos personajes van y vienen continuamente.

ASÍ HA SIDO EL REGRESO DE APU A LOS SIMPSON

En el capítulo 3 de la temporada 38, los habitantes de Springfield se encuentran celebrando la noche de Halloween cuando, por accidente, Homer y otros más atropellan a alguien y, en lugar de llamar a la policía, deciden esconder el cuerpo. Pero al año siguiente, al más puro estilo Sé lo que hicisteis el último verano, esta persona vuelve buscando venganza y revela su identidad; efectivamente, se trata de Apu.

EXCUSE ME!?!?!?!?!?!??!?!?!? pic.twitter.com/z6meUnEi4v — Apu From The Simpsons 🇨🇱 (@Apu_Simpson25) October 19, 2026

Al parecer, acabó en una isla en la que habían ido a parar otros iconos olvidados de la serie, como el doctor Nick, mientras que la ciudad de Springfield al completo actuó como si nunca hubiera existido, llegando a echar el cierre a su tienda, el Kwik-E-Mart. Y es que la última vez que Apu apareció hablando en la ficción fue en la temporada 29, emitida en 2017.

El nuevo especial de Halloween de Los Simpson también trajo de vuelta a Manjula, la esposa de Apu, a quien ahora presta su voz Janina Gavankar (The Morning Show). Todo apunta a que Apu parece haber vuelto para quedarse, con Homer dándole la bienvenida diciendo: "¡Springfield te quiere! Y después de todo lo que hemos pasado, sé que nunca podría olvidarme de ti".

Sin embargo, es bien sabido que estas promesas podrían no significar nada en una serie como Los Simpson, en la que la continuidad no es algo fijo y sus personajes pueden incluso morir y reaparecer en el episodio siguiente como si tal cosa.