¿Un depredador escondido en el nuevo tráiler de Alien: Planeta Tierra?

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Alien: Planeta Tierra desembarcará en algún punto de este verano en Disney+. Entre tanto, unas nuevas imágenes de la ficción creada por Noah Hawley, mostradas por la plataforma como parte de sus próximas novedades, parecen haber anticipado un futuro encuentro entre los letales xenomorfos y otras temibles criaturas también iconos de la ciencia ficción, los predator.

Las imágenes de Alien: Planeta Tierra, que trasladará a la pequeña pantalla la saga iniciada por Ridley Scott, que se muestran en este adelanto, no son especialmente reveladoras. Sin embargo, en un momento dado se puede escuchar de fondo un peculiar "click", y no son pocos aquellos que han encontrado este sonido bastante familiar.

Es más, sostienen en sus redes sociales que suena exactamente igual al repulsivo sonido que emiten los yautjas. Esto es, los siempre temibles depredadores a los cuales los letales e impredecibles xenomorfos ya se habían enfrentado cuando en 2004 se estrenó Alien Vs. Predator y también en su secuela, que vio la luz en 2007.

"Mmm... ese es el sonido de un Predator, ¿no?", se cuestiona un internauta tras escuchar tan singular ruido.

"Inconfundible", responde sin dudar otro usuario.

"Se han lucido con esta serie, si es así", apunta un fan de las franquicias de ciencia ficción Alien y Predator.

"Esa mierda sería una buena sorpresa", añade otro internauta.

"Seguro que lo es", comenta un seguidor.

"Sí, el sonido de ese click suena como el de un Predator", afirma un seguidor de la saga.

"Sabía que no era el único que lo escuchaba", dice entusiasmado otro fan.

También hay quien cree que una tercera entrega de Alien vs. Predator es posible.

"Fede mencionó que su idea inicial para Romulus era que fuese otra película de ciencia ficción sin llevar el título de Alien y revelar al xenomorfo como una sorpresa, pero Disney rechazó esa propuesta. Tal vez esa idea se use aquí para un futuro AvP", baraja otro internauta sobre la cinta de Álvarez, responsable también del remake de Evil Dead (Posesión Infernal).

