El Xenomorfo llega a la Tierra en el tráiler de la serie Alien: Earth

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el estreno en cines de Alien: Romulus, la saga creada por Ridley Scott continuará en la pequeña pantalla con Alien: Earth, serie creada por Noah Hawley. FX ha lanzado el teaser tráiler de la ficción, que muestra la llegada del temible Xenomorfo a la Tierra.

Según la sinopsis oficial, cuando una misteriosa nave espacial aterriza en la Tierra, una joven, encarnada por Sydney Chandler, y un grupo de soldados hacen un fatídico descubrimiento que les enfrenta con la mayor amenaza del planeta.

El breve teaser muestra al Xenomorfo, sobre el cual se refleja la Tierra. Además, el clip adelanta que la producción llegará a FX en 2025.

Anteriormente se desveló que es probable que la serie se desarrolle hacia finales de este siglo, lo que sugiere que tiene lugar unos años antes de Prometheus y décadas antes de la película original de 1979. Hawley también ha confirmado que ha hablado con Scott, que ejerce como productor ejecutivo, y que la ficción ignorará en gran medida los eventos de Prometheus y Alien: Covenant, siendo una historia independiente. "Creo que los finales son lo que le da significado a una historia, por lo que nunca debes comenzar una historia sin una idea de hacia dónde va" declaró Hawley.

"Con Legión tenía lo que parecía una estructura de tres actos que no sabía si serían tres temporadas o cinco temporadas, o lo que fuera, pero sabía lo que era un principio, un desarrollo y un final. Y aquí, de manera similar, sabía que su deseo era una serie recurrente, no una serie limitada, y tenía una idea que me entusiasmaba, que podía ver el avance de un año a otro", agregó, dejando caer que Alien: Earth tendrá más de una entrega.

Además de Chandler, el reparto de Alien: Earth también incluye a Alex Lawther, Samuel Blenkin, Kit Young, Essie Davis, Adarsh Gourav y Timothy Olyphant.