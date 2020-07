Dark 3: ¿Qué es el entrelazamiento cuántico y cómo funciona en la serie de Netflix?

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Entre las muchas revelaciones y conceptos que la tercera temporada de Dark incluye para dar una explicación coherente que respalde su complejo entramado de viajes en el tiempo y realidades alternativas, hay una que ha llamado la atención de los seguidores de la serie de Netflix y que es clave para entender su esencia y el funcionamiento del bucle temporal sobre el que sustenta su historia: El entrelazamiento cuántico.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En un momento de la tercera temporada, una joven Martha mata, de un tiro, al Jonas traído de la otra realidad hasta el mundo espejo, el mundo de Eva. Lo hace ante la mirada aterrada de la versión más joven de sí misma y de otras dos Marthas más maduras que asisten impertérritas ante un suceso que consideran "inevitable".

- El final de Dark, explicado

- Dark: Árbol genealógico de todas las familias de Widen

Tras el shock inicial y después de llorar a su amado, la joven Martha está hecha un mar de dudas, ya que no entiende que si, Adam es Jonas envejecido, sigue exisistiendo en el otro mundo después de asesinar a Jonas. "Si lo he matado, ¿por qué sigue vivo en su mundo?", pregunta la joven Martha a su yo anciana que pasa entonces, mientras dibuja con el dedo el símbolo del infinito, a explicarle cómo se creó un desdoblamiento en el bucle que une ambas dimensiones o realidades y en qué consiste el entrelazamiento cuántico.

"Hay un desdoblamiento en un punto del bucle temporal. El momento que provoca que las cosas sigan en una dirección u otra. Si lo traes a nuestro mundo (a Jonas) o no. Una línea que vuelve a encontrarse consigo misma en un bucle. Dos caminos posibles: el lado exterior de la línea o el lado interior, pero sigue siendo una única línea. Dos realidades que se solapan", dice la Martha oscura y anciana conocida como Eva, que pasa entonces a explicar cómo estas posibilidades existen a la vez... igual que existen ambos mundos gracias a ese "fallo en la matriz" o, como los espectadores pronto descubren, un entrelazamiento cuántico.

- ¿Habrá temporada 4 de Dark en Netflix?

- Dark 3: ¿Qué es la paradoja de Bootstrap y cómo funciona?

"En uno de los caminos él (Jonas) muere. En el otro, no. Las dos posibilidades se repiten una y otra vez en el bucle. Una desencadena a la otra. Entrelazamiento cuántico", explica Martha que concluye su explicación constatando que "Adam lleva 33 años intentando romper este lazo para que la vida que crece en tu interior no llegue a nacer". "Pero es imposible, nuestros mundos no pueden separarse. Cada paso que da Jonas lo dirigimos a nosotros", concluye la anciana Maratha con una seguridad que asusta.

Y es que, mientras que el objetivo de Adam es romper el bucle y destruir ambos mundos, Eva busca perpetuar el entramado, y los apocalipsis que tienen lugar en ambas dimensiones, sabiendo que así es como se crean y renacen sus mundos. A diferencia de Adam, ella quiere mantener este ciclo de vida y muerte, ya que le permite a ella y al hijo que tiene con Jonas vivir.

Volviendo al entrelazamiento cuántico, en el caso de Jonas el desdoblamiento se produce en el momento del Apocalipsis ya que, como explia Eva, se dan dos caminos: uno en el que la Martha de otra dimensión aparece para llevarse al joven a su mundo y otra opción en la que Jonas se refugia en el sótano y sobrevive al Apocalipsis en su mundo. Esta variable, de la que el Jonas que se queda en el sótano no tiene conocimiento, es la que da ventaja a la anciana Martha en su partida de ajedrez contra el anciano Jonas. Es lo que hace que Eva vaya siempre un paso por delante de Adam y el bucle nunca se rompa.

- Dark: ¿Quién es el verdadero padre de Regina Tiedemann?

- ¿Habrá temporada 4 de Dark en Netflix?

Y es que el Jonas que se queda en su dimensión, no sabe que existe otra realidad paralela -El mundo de Eva en el que Mikkel nunca viajó al pasado y en la que, por tanto, el nunca ha existido hasta que es trasladado allí por Martha- y seguirá adelante en su lucha por viajar en el tiempo y, sin ningún conocimiento ni recuerdo de la otra Martha o el otro mundo, aparecerá como lo hace en la primera temporada donde era conocido como 'el desconocido'.

Así, el bucle que une ambas realidades paralelas impulsa los eventos hacia la muerte de Jonas de un disparo, pero también en la otra dirección, hacia los eventos que se generan cuando Jonas no es salvado. Para asegurarse de esto, de que haya un punto en el que Martha no salve a Jonas, envía a una verisión mayor de Bartosz, uno de sus seguidores, a hablar con su yo más joven para que detenga a la joven. Esa es la joven a la que después llevan ante Eva, quien la marca y la manipula, haciendo que crea que está salvando la vida de su hijo, para que dispare a Jonas.

Pero el otro Jonas sobrevive al apocalipsis y continúa trabajando con Claudia y, por lo tanto, se convierte en 'el desconocido' de mediana edad que viaja en el tiempo sin saber que Claudia sí conoce la existencia de las dos realidades, pero ha de dejar que todos suceda hasta que el ciclo se complete y pueda intervenir en el verdadero origen para romper el bucle: la tierra original donde se por primera vez el relojero, H.G. Tannhaus, provocó un desdoblamiento en su intento por descubrir los viajes en el tiempo para evitar la muerte de su familia en un accidente de tráfico en los años setenta.

El entrelazamiento cuántico de Eva funciona porque el Extraño sigue sin conocer aún la existencia de la realidad paralela ni de Eva cuando salta con los que serán miembros de Sic Mundus hasta 1888, donde ya sí conocerá a la Martha de otra dimensión que le dejará parte de la partícula de Dios para que pueda continuar con sus experimentos con los viajes en el tiempo, una investigación a causa de la que acabará desfigurado y convertido en Adam.

El nudo permanece intacto porque este extraño nunca fue a esa realidad paralela de la Martha 2.0 y Eva. El otro Jonas, el que matan de un disparo, sí tenía recuerdo de Martha y Eva pero simplemente fue usado para tener un hijo con la joven Martha y para iniciar los eventos que conducen al apocalipsis en la Tierra-2... y mientras tanto Jonas/Adam hace lo mismo en la Tierra-1.

Un tremendo nudo cuántico que solo puede deshacer Claudia, que movida por el ansia de salvar a su hija, Regina, descubre el verdadero origen del bucle y el punto de ruptura del nudo: una Tierra original de la que se separaron estos dos mundos cuando el hombre, un hombre en particular, quiso jugar a ser Dios y deshacer el tiempo.