Dark: Árbol genealógico de las familias en la temporada 3 de la serie de Netflix

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

La 3ª temporada de Dark ha conseguido lo que parecía imposible: concluir de manera satisfactoria una historia que entremezcla continuos viajes en el tiempo con paradojas imposibles e incluso realidades alternativas. Finalmente, el bucle infinito que involucra a las familias de Winden se ha resuelto, dejando un árbol genealógico que merece, cuanto menos, una explicación.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Eran muchas las preguntas que la 3ª temporada de Dark debía responder. Basándose en la paradoja de Bootstrap o paradoja de la predestinación, la serie crea una enmarañada trama en la que padres se convierten en hijos y viceversa, y donde todo el mundo parece ser familia, directa o indirectamente. Y en los últimos episodios ha habido dos personajes clave para entender el árbol genealógico de Winden y toda la trama de Dark: Regina Tiedemann y Tronte Nielsen.

La imagen hasta ahora más completa del árbol genealógico de las familias de Dark aparece en la habitación de Eva en la sede de Sic Mundus, en el mundo paralelo.

Es, por tanto, un árbol que sigue la línea de parentesco de las familias de los dos mundos, del que domina Adam, el mundo en el que se desarrollaron las dos primeras temporadas de la serie, y del que domina Eva, el mundo sin Jonas, que se presenta esta temporada.

Dos completos, y complejos, árboles genealógicos, que se juntan en un punto: un símbolo de infinito que representa el nudo, ese lazo que ata los dos mundos y que, a través de Jonas y Martha, los mantiene unidos en un bucle infinito. Ese es el presunto origen que Adam busca destruir y que Eva quiere preservar.

Pero al margen de ese origen y de las similitudes y diferencias entre los árboles de los dos mundos, la nueva temporada deja algunas revelaciones importantes en lo que al parentesco se refiere.

Así, se revela el gran misterio de Regina Tiedemann, la hija del 'Demonio Blanco' Claudia Tiedemann, juega un papel importante en la 3ª temporada.

Aunque todos daban por hecho que su padre era Tronte Nielsen, en realidad Claudia revela al final de la serie que él no es el padre de Regina. "Es mejor así ella no forma parte del entramado. Vivirá", dice a Tronte dando a entender que su hija no está 'contaminada' por los viajes en el tiempo y que sin ellos seguirá existiendo.

En la última secuencia de la serie, una fotografía en el mundo original da a entender que su progenitor es Bern Doppler, el fundador de la central de energía. Esto la convierte a su vez en medio hermana de Helge Doppler, y a su vez en tía de Peter Doppler, dejando todo conectado. Pero esta imagen... vendría a contradecir lo que piensa Claudia, que su hija no forma parte de este bucle.

Por otro lado, aunque Tronte no es el padre de Regina, también tiene sus propios misterios familiares. La identidad de su padre permaneció oculta en las dos primeras temporadas, hasta que se reveló que no era otro que El Extraño, es decir es hijo de Jonas Kahnwald y la versión alternativa de Martha Nielsen.

Eso a su vez significa que Jonas es el abuelo de Tronte, quien a su vez es el padre de Ulrich, quien también es el padre de Mikkel, quien resulta ser el padre de Jonas.

Para ser más claros, Jonas es su propio tatarabuelo, y Tronte, su nacimiento, es en última instancia, es el primer incidente de parentesco que pone en marcha la cadena que genera el bucle continuo en el que están atrapados los dos mundos de Dark que surgieron a partir del "error" del relojero cuando, en el mundo origen, intenta viajar en el tiempo para salvar a su familia de un accidente de tráfico.