El culo de Sebastian Stan (Falcon y el Soldado de Invierno) desata la locura en Twitter:"¿El nuevo trasero de América?"

Mientras trata de mantener vivo el legado del Capitán América en Falcon y el Soldado de Invierno, Sebastian Stan, que interpreta a Bucky Barnes en el UCM, tiene otros proyectos pendientes de estreno. Y para promocionar su próxima película, Monday, ha publicado una foto de su trasero en Instagram, que ha enloquecido a los fans.

Monday es un drama romántico dirigido por Argyris Papadimitropoulos en la que una pareja de desconocidos (Sebastian Stan y Denise Gough) tendrán una aventura idílica de una noche en Atenas, lo que a su vez complicará sus vidas y su vuelta a casa. La película se estrena el próximo viernes.

A raíz del estreno de Falcon y el Soldado de Invierno, Stan ha empezado a participar en más entrevistas y ser más activo en redes. Para promocionar Monday, el actor ha publicado lo que posiblemente sea un fotograma de la película en el que aparece en mitad de la calle, de espaldas y desnudo de cintura para abajo.

"Cuando digo que lo hemos dado todo, es todo", escribió en el pie de foto.

Como no podía ser de otra forma, rápidamente los internautas se han hecho eco de las posaderas del actor, convirtiéndole en tendencia en Twitter e inundando la red social de publicaciones. "Sebastian Stan es mi influencer favorito", escribió una fan junto a varias fotos del actor en redes.

"Sebastian Stan y su culo es el tuit", escribió otro fan, incluyendo la foto del culo del actor y una imagen de Chris Evans, el eterno Capitán América, dando su aprobación.

Aunque Stan ha publicado la foto para promocionar Monday, los fans rápidamente han recordado aquella broma de Vengadores: Endgame entre el Capitán América y Ant-Man para designar quién es el auténtico "culo de América". En aquel momento ganó Steve Rogers, pero a tenor de los acontecimientos, Bucky viene dispuesto a disputarle el puesto.

El episodio 5 de Falcon y el Soldado de Invierno se estrena en Disney+ este viernes 16 de abril, misma fecha del estreno de Monday en cines.