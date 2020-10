El showrunner de Dexter promete que el reboot "no se parecerá al final original"

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Dexter terminó en 2013 pero la ficción regresará en forma de miniserie. El showrunner, Clyde Phillips, ha tranquilizado a los fans, asegurando que los nuevos episodios serán muy distintos al desenlace original.

"Han pasado diez años, muchos años, para cuando se emita, y la serie reflejará ese paso del tiempo. En cuanto al final de la serie, esto no se parecerá a cómo fue el final original. Es una gran oportunidad para escribir un segundo final", reveló en una entrevista con el podcast TV's Top 5. "No desharemos nada. No vamos a traicionar a la audiencia y decir: 'Vaya, todo fue un sueño'. Lo que sucedió en los primeros ocho años sucedió en los primeros ocho años", aclaró.

Dexter giraba en torno a un experto en manchas de sangre de la policía que también es un asesino. El personaje interpretado por Michael C. Hall, trataba de integrarse y hacer una vida normal en el sur de Florida, donde trabajaba para el Departamento de Policía de Miami. Después de años de entrenamiento con su difunto padre, Dexter aprende a usar sus instintos asesinos para matar a otros criminales.

En el desenlace, el protagonista consigue escapar de Miami en un bote en medio de un huracán y empezar una nueva vida trabajando para una empresa maderera en Oregon.

Dexter sumó un total de ocho temporadas y 96 episodios. La serie ganó dos Globos de Oro en las categorías de mejor actor principal de drama para Hall y mejor actor secundario para John Lithgow. Completaron el reparto Jennifer Carpenter, James Remar, David Zayas, C.S. Lee, Lauren Vélez, Desmond Harrington, Julie Benz, Christina Robinson, Preston Bailey y Keith Carradine, entre otros.