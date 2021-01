¿Cuándo se estrena la temporada 3 de The Mandalorian en Disney+?

La temporada 3 de The Mandalorian ya tiene fecha de inicio de rodaje tras The Book of Boba Fett

La temporada 3 de The Mandalorian ya tiene fecha de inicio de rodaje tras The Book of Boba Fett - DISNEY

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

The Mandalorian ya ha renovado por una tercera temporada, pero los fans todavía no saben cuándo veran los nuevas episodios de la serie de Star Wars. A la espera de conocer la fecha de estreno, ya se ha desvelado la fecha de inicio del rodaje.

Según una nueva lista de producción de Film & Television Industry Alliance, la temporada 3 de The Mandalorian está programada para comenzar a filmarse el 5 de abril de 2021. La grabación se llevará a cabo en Los Ángeles, California. Esto coincide con los comentarios del productor ejecutivo y creador de la serie, Jon Favreau, ya que dijo que la producción comenzaría a filmarse después de que concluyera The Book of Boba Fett, que se está filmando actualmente.

Hasta el momento, The Mandalorian se había centrado en la misión del protagonista, encarnado por Pedro Pascal, de salvar a Grogu, el personaje conocido como Baby Yoda, y reunirlo con los Jedi. Ahora que la misión ha sido cumplida, es un misterio la trama de la temporada 3. Tampoco se conocen detalles sobre The Book of Boba Fett, que contará con Temuera Morrisony y Ming-Na Wen como protagonistas.

Además de estos proyectos, ya se han puesto en marcha otras series del universo Star Wars como Ahsoka y Rangers of the New Republic. Además de los mencionados títulos, Disney+ también estrenará una serie centrada en Obi-Wan Kenobi y encabezada por Ewan McGregor y una producción protagonizada por Diego Luna en el papel de Cassian Andor.

Se espera que The Book of Boba Fett llegue al servicio de streaming en diciembre de 2021. Por su parte, los nuevos episodios de The Mandalorian no llegarán hasta 2022.