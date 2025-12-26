Cuándo se estrena el final de Stranger Things 5: Día y hora en Netflix

¿Qué Día Y A Qué Hora Se Estrena El Final De Stranger Things 5 En Netflix? - NETLIX

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

Tras la llegada de tres nuevos capítulos, ya solo que da un único episodio para que Stranger Things, una de las series más emblemáticas de Netflix llegue a su final con el estreno del octavo episodio de su quinta temporada. Pero... ¿qué día y a qué hora se estrena en Netflix el 5x08, el esperado final de Stranger Things?

La ficción de los Duffer finalizará con una última entrega de una gran duración, que de hecho se estrenará en algunos cines estadounidenses, y que pondrá el broche de oro a casi 10 años de aventuras y cinco temporadas. Así, después del estreno de los cuatro primeros episodios el pasado 27 de noviembre, y de la llegada de tres nuevas entregas este jueves este 26 de diciembre, el final de Stranger Things se estrenará el próximo jueves 1 de enero.

Se trata de un capítulo de más de dos horas de duración que, con un metraje total de 128 minutos, supondrá el segundo episodio más largo de la historia de la ficción, solo superado por el final de la cuarta entrega que superó ampliamente las dos horas de metraje (142 minutos).

En cuanto a la hora de estreno, al igual que el resto de capítulos de esta última temporada, el 5x08 de Stranger Things verá la luz en España a las 2.00 de la madrugada del Día de Año Nuevo.

En Latinoamérica, el desenlace de la temporada final de la serie de los hermanos Duffer se estrenará a partir de las 19:00 horas del 31 de diciembre en El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua; a las 20:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador o Panamá; a las 21:00 horas en Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, y a las 22:00 horas del Día de Nochevieja en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.