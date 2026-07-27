Cristiano Ronaldo prepara una serie de ficción sobre el fútbol de élite protagonizada por Damian Lewis

Archivo - Cristiano Ronaldo during the Globe Soccer Awards 2025- 16h edition. In Dubai, UAE - Sport Soccer - December 28, 2025 (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse),Image: 1062021054, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium, Italy and Netherlands Rig - FABIO FERRARI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Ahora que el Mundial 2026 ha concluido, Cristiano Ronaldo da el salto a la pequeña pantalla con una serie sobre el mundo del fútbol: Day 1s. Se trata de un proyecto que protagonizará Damian Lewis (Billions) bajo la dirección de Matthew Vaughn, el director de Kingsman y X-Men: Primera clase. La ficción contará con reconocidas estrellas invitadas de primer nivel, incluyendo al propio jugador portugués.

Tal y como informa The Sun, Day 1s se basa en una idea original del representante de futbolistas Darren Dein y ya ha comenzado a rodarse en Londres. La trama girará en torno a un agente de futbolistas llamado Stanley Dalton entre bastidores, en el competitivo mundo del deporte rey, y ya ha sido comparada con The Playoffs, una reciente serie de la cadena brasileña Globo protagonizada por Cauã Reymond, que también explora el universo de los representantes de futbolistas.

RONALDO TAMBIÉN SERÁ PRODUCTOR DE LA SERIE

Según detalla el medio, la serie contará con la participación de reconocidas figuras como Thierry Henry, el rapero británico Dave y Cristiano Ronaldo, quien además ejercerá como productor ejecutivo de la ficción a través de UR-Marv Studios, la compañía fundada por el futbolista portugués y el director Matthew Vaughn, presentada el año pasado como una división de Marv Studios.

Por otra parte, el estudio informó en su comunicado de presentación que UR-Marv Studios ya ha completado dos películas de temática deportiva y que su objetivo es apostar por la innovación tecnológica sin perder de vista los valores más tradicionales del cine. Además, Deadline señala que Day 1s estará producida de forma independiente por la propia compañía.

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo ha construido una de las carreras más exitosas de la historia del fútbol, con etapas especialmente brillantes en el Real Madrid y el Manchester United, además de su paso por otros grandes clubes europeos. No obstante, el portugués, que actualmente milita en el Al-Nassr de Arabia Saudí, tiene 41 años, por lo que resulta lógico que ya empiece a plantearse un futuro más allá de los terrenos de juego, especialmente después de que el Mundial de 2026 pusiera fin a su participación en la máxima cita del fútbol, con la eliminación de Portugal en los octavos de final frente a España.