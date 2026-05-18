Crimen en el paraíso de los pijos: Tráiler y fecha de estreno de Oasis, nueva serie de Netflix

Archivo - OASIS. Ana Garcés as Helena, Tomy Aguilera as Dani, Victoria Kantch as Celia in episode 02 of OASIS. Cr. Manuel Fernandez Valdes/Netflix 2025 - MANUEL FERNANDEZ VALDES / NETFLI - Archivo

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Oasis llegará a Netflix el próximo 19 de junio. La serie protagonizada por Ana Garcés (La Promesa), Tomy Aguilera (Bienvenidos a Edén) y Victoria Kantch (Por tus muertos) ha desvelado un primer teaser en el que las vacaciones de los huéspedes de un exclusivo resort se ven arruinadas por verse envueltos en la investigación de una desaparición en el centro turístico.

"El verano, la mejor época del año. Con el sol, la playa, las fiestas... porque es el mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día", afirma la voz en off narrada por Aguilera mientras el avance muestra imágenes estivales de tardes en la piscina, sesiones de snorkel, fiestas en alta mar, romances de verano y baños nocturnos.

Sin embargo, el adelanto da un giro hacia un tono mucho más inquietante cuando el actor añade: "Pero, de pronto, todo lo que tenías hace un instante desaparece". Todo esto al mismo tiempo que sus palabras acompañan una escena en la que una joven aparece inconsciente en el interior de un coche con dos agentes de policía observando la situación sin que quede claro si la chica sigue con vida.

"El Oasis es el complejo vacacional más lujoso del país, un paraíso reservado a las familias más adineradas que cuenta con playas privadas, instalaciones VIP y un sistema de seguridad inexpugnable. Es el sitio ideal para pasar el mejor verano de tu vida. Pero todo se tuerce cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición.

En un lugar tan exclusivo, todo el mundo es sospechoso y nadie podrá irse hasta que se descubra al culpable", adelanta la sinopsis oficial de la ficción creada por Ricardo Jornet Gallego (La viuda negra) y creadores de El caso Asunta como Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach y David Orea Arribas.

Junto a Garcés, Aguilera y Kantch, completan el reparto Berta Castañé (Sigue mi voz), Alex Mola (La Calima), Laura Simón (Mar Afuera), Jan Buxaderas (Todos los lados de la cama), Amanda Palomino (Gastronauts) y Blas Polidori (La sociedad de la nieve), además de los debutantes Manel Duarte, Ada Molina y Cande Méndez.

Oasis cuenta con la participación especial de Unax Ugalde (Alatriste), Alicia Borrachero (El caso Asunta), Mercedes Sampietro (Lugares comunes), Paco Tous (Los hombres de Paco) y Verónica Sánchez (Las 13 rosas).