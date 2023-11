El creador de The Crown aborda el momento más polémico y doloroso de la temporada 6

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

The Crown terminará con su sexta temporada. La última entrega estará marcada por la muerte de Lady Di, un suceso que no se mostrará explícitamente en pantalla y que el creador Peter Morgan ha explicado cómo quería abordar desde el inicio.

"Esto nunca iba a ser una historia sobre cómo murió. La investigación policial resolvió todo eso. Nunca nos interesó eso. Siempre se trató de cuál fue el impacto en la familia antes y después de su muerte. ¿Cuál era la verdad sobre la naturaleza de su relación con Dodi Fayed?", declaró Morgan en una entrevista con Variety.

Elizabeth Debicki, que encarna a la princesa, también explicó al medio cómo ha sido para ella llevar a la pantalla una parte tan importante de la historia de la realeza británica. "Es una conversación complicada porque no se puede decir algo como legado, porque no lo es; es un drama inteligente. Pero al mismo tiempo sabemos que estamos ante una mezcla de recuerdos de la vida real de una audiencia y una invención. Actuamos con todo el respeto que pudimos haber tenido, y eso lo sé con certeza. Así que me alegro porque cuando lo volví a ver, me di cuenta de lo serio que era hacerlo", apuntó.

Asimismo, la actriz contó como fue trabajar con Khalid Abdalla, que encarna a Dodi Al-Fayed, y llevar esa relación a la pantalla. "Sinceramente, diría que no estaba segura de cómo iba a ser antes de empezar. Había una verdadera sensación de alivio al encontrar una especie de ser humano con el que te gusta estar, que es lo que todo el mundo busca en la vida. Creo que sabemos que nuestra interpretación juntos fue retratar una relación en la que dos personas, bajo circunstancias realmente inusuales, se dan cuenta de que esta persona te hace sentir bien contigo mismo y que vale la pena perseguir eso", comentó.

La primera parte de la temporada 6 de The Crown se estrenará el 16 de noviembre. La segunda parte llegará a Netflix el 14 de diciembre.