El creador de El juego del calamar revela por qué la temporada 3 será el final

El próximo 26 de diciembre El juego del calamar regresará a Netflix con el estreno de su segunda y penúltima temporada. La plataforma ya ha dado luz verde a una tercera tanda de capítulos, confirmando que con ella acabará el recorrido de la aclamada ficción, una decisión que el creador de la misma, Hwang Dong-hyuk, ha explicado.

"Cuando estaba pensando en la idea para el final de la tercera temporada, creo que se me ocurrió de forma natural que este era el final", explicó el showrunner en declaraciones a The Hollywood Reporter. "Creí que con esa historia había podido contar todo lo que quería contar a través de El juego del calamar y también desde la perspectiva de Gi-hun como personaje, y pensé que no necesitábamos más a partir de aquí", expuso.

Dong-hyuk recordó además que la ficción surgió en principio como una miniserie y que, "al crear la primera temporada no planeaba que hubiese una segunda". "Sin embargo, tenía en mente que si alguna vez había una segunda temporada, tenía esta idea de qué historia contaría; pensé que sería la historia de Gi-hun apartándose de donde estaba al final de la primera temporada y volviendo a los juegos para poner fin al juego", señaló, remarcando que tanto la segunda como la tercera entrega seguirán el viaje del personaje de Lee Jung-jae. "La temporada 2 es una locura", adelantaba el creador, quien además aseguró estar terminando ya el proceso de edición de la tercera entrega.

"Tres años después de ganar El juego del calamar (Firstman Studio), el jugador 456 sigue decidido a encontrar a la gente que está detrás del juego y poner fin a su vicioso deporte. Usando su fortuna para financiar su búsqueda, Gi-hun empieza por el más obvio de los lugares: buscar al hombre del elegante traje que juega al ddakji en el metro. Pero cuando sus esfuerzos por fin dan resultado, el camino para acabar con la organización resulta ser más complicado de lo que imaginaba: para acabar con el juego, necesita volver a entrar en él", adelanta la sinopsis de la segunda temporada de El juego del calamar.

Además de Jung-jae, en los nuevos capítulos volverán Lee Byung-hun como El Líder, Wi Ha-joon como Hwang Jun-ho y Gong Yoo como el hombre del ddakji. El elenco de la temporada contará también con las incorporaciones de Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yuri y Won Ji.