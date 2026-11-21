Archivo - El juego del calamar y otras 12 grandes olvidadas de los Emmy 2025 - NETFLIX - Archivo

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

El director, guionista y creador de El juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, asegura que le gustaría regresar algún día al universo de la exitosa serie de Netflix, que concluyó con su tercera temporada. De hecho, también ha dejado claro que, si se le ocurre "otra gran idea" para continuar la historia, no dudará en llevarla a cabo, aunque la decisión no depende de él, sino de la compañía de la gran "N".

"Por desgracia, El juego del calamar no me pertenece. Netflix es la propietaria de los derechos de la serie, así que no está en mi mano decidir cómo ampliar su universo", explicó Dong-hyuk a su paso por el Festival de Cine de Doha, tal y como informa Variety.

"En lo que a mí respecta, algún día regresaré a El juego del calamar. Cuando se me ocurra otra idea genial, haré otra", añadió el creador de la serie y ganador del Emmy a mejor dirección por su primer episodio, Luz roja, luz verde.

Por otra parte, Netflix ha ampliado el universo de la ficción con el concurso El juego del calamar: El desafío, mientras siguen circulando rumores sobre un posible spin-off estadounidense que estaría en manos de David Fincher.

K. O. CLUB, EL NUEVO PROYECTO DE DONG-HYUK: UN FILME DISTÓPICO DE CIENCIA FICCIÓN

No obstante, por el momento, Dong-hyuk está centrado en su próxima película, K.O. Club, que supondrá un nuevo reencuentro con Lee Byung-hun, quien interpretó al Líder, el antagonista de El juego del calamar. Se trata de un filme distópico de ciencia ficción producido por Firstman Studio, la compañía que dirige junto con la productora Kim Ji-yeon. El reparto ya está confirmado y el rodaje comenzará en la primera mitad de 2027.

La cinta ambientará su trama unos 20 años en el futuro, en una sociedad donde los más ricos pueden comprar la juventud. En este escenario, el creciente descontento de las nuevas generaciones acaba dando lugar a la creación del Killing Old Men Club (Club para matar a viejos), un grupo organizado con un objetivo: acabar con la vida de los ricos y poderosos mayores de 80 años.

"Creo que el mundo va de mal en peor. Gracias a los avances de la tecnología y la ciencia, las personas viven cada vez más años y apenas mueren", afirmó Dong-hyuk al explicar la inspiración detrás de la película. "Quizá lleguen a vivir hasta los 150 años", continuó.

"Los ricos nunca desaparecen: acumulan todo el poder y el dinero, lo que deja a las generaciones más jóvenes sin oportunidades, sin recursos, sin trabajo y sin ninguna capacidad de decisión", argumentó.

El reparto también contará con otros rostros conocidos de El juego del calamar, como Park Hae-soo, junto a Oh Jung-se, Cho Yeo-jeong y Kim So-jin. Según explicó Kim Ji-yeon, el éxito obtenido con la serie de Netflix reforzó la reputación de la compañía, aunque sigue siendo una productora pequeña y con pocos proyectos en marcha.

"Como productora independiente, nuestra intención no es centrarnos en la rentabilidad económica, sino asumir los riesgos creativos necesarios para sacar adelante historias en las que creemos", sentenció.