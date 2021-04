"Cosas muy malas van a ocurrir" en Fear the Walking Dead 6x09

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

AMC ha lanzado el adelanto del episodio 6x09 de Fear the Walking Dead, un capítulo en el que varios miembros del grupo de Morgan (Lennie James) están retenidos por Virginia (Colby Minifie), quien anuncia que se avecinan "cosas muy malas" para los supervivientes.

"Morgan, sé que estás escuchando. Es muy importante que escuches lo que voy a decir. Trae a Dakota de vuelta a Lawton ahora mismo o cosas muy malas van a ocurrir", dice por walkie-talkie Virginia, que tiene a Grace (Karen David), Luciana (Danay Garcia), Sarah (Mo Collins) y Daniel Salazar (Ruben Blades).

"Si no hablas, voy a volarle los sesos a Grace delante de todos. Si no me crees, pregúntale a ella", dice la villana. "No nos matarás", contesta Grace. "Oh, sí, lo haré", responde Virginia.

"Esta temporada, por mucho que haya sido una prueba para todos, de cómo nuestros personajes están cambiando dentro de las comunidades de Virginia, también es una idea de cómo se está poniendo a prueba Virginia porque las cosas no han salido exactamente como ella quería. Hemos estado viendo a Virginia probándose de muchas maneras", dijo el showrunner Ian Goldberg durante la WonderCon 2021." Ves a alguien que, cuando la presentamos por primera vez, tenía mucha confianza. Ahora estamos viendo que se está volviendo cada vez más potente", añadió.

Virginia está alerta después de que Dakota desertara y se pasara al bando de Morgan, y desconoce que su hermana es la persona misteriosa que salvó a Morgan después de que Virginia le disparara y lo diera por muerto en el final de la temporada 5.