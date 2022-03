Confirmado otro personaje de Breaking Bad en la temporada 6 de Better Call Saul

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Durante sus cinco temporadas anteriores Better Call Saul ha incluido a numerosos personajes de Breaking Bad, como Huell Babineaux (Lavell Crawford) o Hector Salamanca (Mark Margolis). La temporada 6, que se estrenará el próximo 18 de abril en Estados Unidos, rescatará a otro de los personajes de la ficción original.

El tráiler de la temporada 6 de Better Call Saul ha confirmado el regreso de Spooge, personaje interpretado por David Ury. Spooge apareció en los episodios 2x05 y 2x06, cuando le roba una bolsa de metanfetamina a Skinny Pete (Charles Baker). Jesse (Aaron Paul) se presenta en su casa para intentar recuperar la droga y que le pague, por lo que Spooge convence a su mujer de que vayan a sacar dinero a un cajero. Spooge y su mujer empiezan a discutir, ella da una patada al cajero automático y la máquina cae sobre Spooge, acabando con su vida.

En el adelanto de Better Call Saul se puede ver a Spooge esperando en la oficina del salón de belleza de Saul Goodman. "Tú eres el chico, ¿verdad? ¿El chico de Salamanca?", pregunta. A pesar de su apariencia en la temporada 2 de Breaking Bad, Spooge tiene un aspecto más saludable en Better Call Saul, lo que sugiere que él y su esposa aún no eran adictos a las drogas en ese punto de la trama.

Breaking Bad reveló que Spooge tenía conocimientos de Medicina, por lo que algunas teorías apuntan a que podría ser un médico que trata en secreto a Lalo (Tony Dalton) y los Salamanca.

Será el 19 de abril cuando Movistar Plus+ estrene en exclusiva en España la temporada final de Better Call Saul. La entrega se dividirá en dos partes: los siete primeros episodios llegarán en abril y los seis capítulos restantes se estrenarán a partir del 12 de julio.