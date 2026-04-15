From renueva por una quinta y última temporada

FROM - HBO

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

El 19 de abril llegará la temporada 4 de From, el thriller sobrenatural de MGM+ protagonizado por Harold Perrineau y que en España puede verse a través de HBO Max. A tan solo unos días de su estreno, la serie ha sido renovada por una quinta y última entrega.

Según The Hollywood Reporter, From tendrá una quinta temporada cuya producción se espera que arranque este verano y que servirá como cierre definitivo de la ficción. Aunque la decisión de ponerle fin no se tomó a la ligera, John Griffin, creador de la serie, confesó en una entrevista con el medio que incluso se llegó a plantear una sexta entrega.

"Hubo bastante reflexión interna. Pero todos llegamos a la conclusión de que, si hiciéramos una sexta temporada, sería más por nosotros que por la historia, porque es muy difícil decir adiós", afirmó Griffin.

El guionista explicó que el plan inicial siempre fue de cinco temporadas, aunque querían que "fuera la propia historia" la que determinara cuándo debía terminar. "Cuando llegamos al final de la tercera temporada, con la muerte de Jim (Eion Bailey), sentimos que era el final del principio. Del mismo modo, la cuarta temporada se siente de forma muy natural como el inicio del final", añadió Griffin.

"Hemos tenido la oportunidad de contar esta historia desde el principio tal y como queríamos hacerlo, con el pleno apoyo de Michael Wright [productor ejecutivo] y todo el equipo de MGM", expuso.

"No es habitual poder desarrollar una historia así y darle el recorrido que crees que necesita, dejando que sea la propia historia la que marque cuándo es el momento de finalizar", argumentó. "Hemos diseñado From para obligar a estos personajes a sufrir, y así ha sido", argumentó el productor ejecutivo Jeff Pinkner.

"Y, llegados a este punto, quién saldrá victorioso -quién va a vivir, quién va a morir y de qué manera van a vivir o morir-, me llena de una enorme satisfacción que el público haya permanecido con nosotros hasta el punto de permitirnos contar esta historia hasta su desenlace", continuó Pinkner. Asimismo, el también productor de From, Jack Bender, recordó su primera conversación con Griffin cuando le propusieron unirse a la serie. Lo primero que Bender le preguntó fue qué había detrás del misterio del pueblo.

El guionista le explicó en detalle su funcionamiento y la lógica de ese mundo, y Bender quedó impresionado al comprobar que no se trataba de una idea vaga, sino de un universo narrativo muy bien construido.

LA TEMPORADA 4 ES LA MÁS SÓLIDA DE FROM

"Creo que la cuarta temporada es la más sólida que hemos hecho en todos los sentidos: en la narrativa, las interpretaciones, la dirección, la puesta en escena* estamos enormemente orgullosos de ella", afirmó Pinkner. "Lo que he observado como espectador de televisión en streaming es que, cuando sigues una serie muy centrada en la historia, te implicas mucho, pero también temes que pueda cancelarse o terminar antes de tiempo. Ahora, al saber el público que va a tener un final garantizado, eso solo va a aumentar el disfrute de la cuarta temporada", aseguró.

"Esta temporada acerca a nuestros personajes a la verdad más que nunca. De hecho, no es que se acerquen a ella: es que la alcanzan. Y vemos cómo este lugar reacciona como nunca antes, intentando empujarlos por el camino equivocado", remarcó Griffin. En cuanto a la quinta y última entrega de From, sostuvo que se asegurará de que no sea solo "el final de la historia", sino que también sea una experiencia emocional completa de despedida.

"Siempre hay una despedida. Y las despedidas de los proyectos que más he amado en los que he trabajado siempre son una mezcla agridulce. Siento que hemos contado una historia maravillosa con un reparto y un equipo excepcionales. Ahora, es momento de contar otra historia", finalizó Bender.