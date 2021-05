Cobra Kai: El tráiler de la temporada 4 confirma el regreso de otro villano de Karate Kid y promete "verdadero dolor"

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Netflix pone toda la carne en el asador con el primer avance de la cuarta temporada de 'Cobra Kai'. El teaser tráiler confirma lo que ya se intuía al final de la tercera tanda, el regreso de Terry Silver, el villano principal de la tercera entrega de la saga cinematográfica de 'Karate Kid'. "Ahora empieza el verdadero dolor", adelanta el vídeo al final

"El hombre que no resiste, no puede luchar. El hombre que no puede respirar, no puede luchar. El hombre que no puede ver, no puede luchar. Las situaciones extremas, requieren medidas extremas", así se presenta el antiguo socio de John Kreese.

Ya en la anterior entrega, pudo verse que Silver fue un prisionero de guerra durante el conflicto bélico de Vietnam junto con John Kreese. La secuencia final de la tercera temporada, mostraba a Kreese levantando el teléfono para llamar a alguien de su pasado, lo que ya indicaba que la cuarta tanda iba a contar con algún viejo conocido.

En 'Karate Kid III: El desafío final', Silver buscó ser aliado de Daniel LaRusso, diciéndole que podía llevarle a otro nivel en el kárate, alejándole así del señor Miyagi. Sin embargo, al final, pudo verse que, realmente, esas intenciones escondían a un peligroso villano.

El regreso de Silver se enfrentará a la unión de los dos grandes rivales. Daniel y Johnny Lawrence se han vuelto más fuertes que nunca, el final de la temporada anterior, unieron fuerzas por primera vez. Ahora es un tándem muy potente que no será fácil de derrotar.