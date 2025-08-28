MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, aterrizará en Netflix el próximo 3 de octubre. Charlie Hunnam se pondrá en la piel del asesino que sirvió de inspiración para crear algunos de los personajes mas legendarios del cine como Norman Bates de Psicosis O Buffalo Bill en El silencio de los corderos.

Junto al anuncio de la fecha de estreno, la plataforma de streaming ha publicado los primeros carteles de la ficción, que ofrecen un primer vistazo del intérprete como el macabro asesino recordando que fue inspiración para algunos de los criminales más sanguinarios de la historia.

En uno de ellos se puede ver al actor con una camiseta blanca manchada de sangre gritando mientras sostiene en lo alto una motosierra. "Antes de la matanza de Texas, ya existía Ed", afirma el texto que aparece en la imagen. El silencio de los corderos y Psicosis son los otros dos legendarios títulos que referencian los carteles de Netflix.

Conoces las películas de terror que inspiró su retorcido legado, pero quizás aún no conozcas su nombre. 'Monstruo: La historia de Ed Gein', protagonizada por Charlie Hunnam, llega el 3 de octubre. pic.twitter.com/ihkTABfrtO — Netflix España (@NetflixES) August 27, 2025

La serie se centra en los orígenes de Gein y narra la historia de cómo un hombre corriente de Plainfield, Wisconsin se convierte en un ser terrorífico. Así, Monstruo: La historia de Ed Gein revela la verdad más aterradora de todas: los monstruos no nacen, se hacen... y los hacemos nosotros.

Protagonizada por Hunnam (Hijos de la anarquía), conforman el elenco principal de la ficción Tom Hollander (Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto), Laurie Metcalf (The Big Bang Theory) y Suzanna Son (La calle del terror: La reina del baile). Completan el reparto de Monstruo: La historia de Ed Gein Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

"En los helados campos del Wisconsin rural de los años cincuenta, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en silencio en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana. Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo que perseguiría a Hollywood durante décadas.

Desde Psicosis hasta La matanza de Texas y El silencio de los corderos, el legado macabro de Gein engendró monstruos de ficción creados a su imagen y encendió una obsesión cultural por lo criminalmente desviado. Ed Gein no solo influyó en un género: se convirtió en el modelo del horror moderno", reza la extensa snoposis oficial de la serie.

La serie está dirigida por Max Winkler e Ian Brennan, que también firma el guion. Ryan Murphy, los propios Brennan y Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y Hunnam, completan el equipo de la producción ejecutiva.

Monstruo: La historia de Ed Gein llega a Netflix tras el éxito de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, protagonizada por Evan Peters, y Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, estrenada en septiembre de 2024. El pasado mes de julio se reveló que la cuarta entrega de la antología de monstruos se centraría en la figura de Lizzie Borden, quien fue juzgada en 1892 por el brutal asesinato de su padre y madrastra, a quienes quitó la vida con un hacha.