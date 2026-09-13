Charlie Hunnam desvela la verdad tras Legends, el regreso de Hijos de la anarquía: "No es una temporada 8" - FX

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Hijos de la anarquía volverá con un spin-off titulado Legends que contará con un singular giro metanarrativo: los actores no retomarán sus roles en la serie original, sino que interpretarán versiones ficcionadas de sí mismos. El artífice de esta idea fue el propio protagonista de Hijos de la anarquía, Charlie Hunnan, que ha revelado ahora las claves de este regreso.

"Lo que puedo decir es que, desde luego, no se trata de una temporada 8 de Hijos de la anarquía", subraya Hunnam en una entrevista con The Hollywood Reporter. "Es el mismo grupo de actores, pero todos nos interpretamos a nosotros mismos, nos embarcamos en una disparatada aventura y nos reunimos tras diez años separados, aunque hayamos mantenido una profunda amistad durante todo ese tiempo", explica.

"Fue una idea que tuve; una oportunidad para reunir a ese grupo de personas a las que quiero muchísimo", recuerda el actor de la serie antológica Monstruo, que retomará su rol como Ed Gein en La historia de Lizzie Borden, que llega a Netflix el próximo 17 de septiembre.

"En realidad, todo surgió porque, durante un tiempo, tuve varios sueños en los que volvíamos a estar todos juntos", rememora Hunnan. "Obviamente, algo en mi subconsciente anhelaba esa experiencia: volver a vivir un proceso creativo con ese grupo de personas a las que quería. Así que escribí algo que permitiera que eso sucediera. ¡Y aquí estamos!", continúa.

"Mi intención era mantenerlo en secreto todo lo posible, pero un par de medios de comunicación muy tenaces se habían enterado de que estábamos preparando algo", asegura Hunnan, entre risas, en la entrevista con The Hollywood Reporter, que fue uno de los medios en dar la exclusiva del spin-off el pasado agosto.

EL REGRESO METANARRATIVO DE HIJOS DE LA ANARQUÍA

Además de ejercer como guionista y protagonizar el spin-off, Hunnam será también productor ejecutivo. La serie contará con el regreso de más miembros del elenco original, como Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates y Theo Rossi. No obstante, se espera que se anuncien más fichajes próximamente.

"Cuando el reparto de Hijos de la anarquía se reúne en una convención de fans tras más de una década, la línea entre la vida y el arte se difumina a medida que la hermandad, ahora fracturada, se enfrenta a una amenaza del mundo real más peligrosa que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado jamás en la serie", reza la sinopsis oficial de Legends, que por el momento no cuenta con fecha oficial de estreno.

La serie original, emitida entre 2008 y 2014, contó con 92 episodios repartidos en 7 temporadas y fue todo un éxito, llegando a convertirse en la serie más vista de FX. La trama sigue a Jax Teller (Hunnam), quien se hace cargo de un club de moteros, anteriormente capitaneado por su padre, que opera ilegalmente en la ciudad ficticia de Charming, en California.