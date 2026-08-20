Charlie Hunnam y los Hijos de la anarquía vuelven a la caterrera para un spin-off... Con un inesperado giro - FX NETWORK

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Hijos de la anarquía, la serie de moteros protagonizada por Charlie Hunnam (Monstruo: La historia de Ed Gein), volverá con un spin-off en el que, no obstante, el actor no retomará su papel como Jax Teller. Y es que la ficción, titulada Legends, cuenta con un singular giro metanarrativo en su trama: los actores interpretarán versiones ficcionadas de sí mismos, reunidos en una convención de fans tras rodar la serie.

Según informa The Hollywood Reporter, la serie estará protagonizada por Hunnam, que ejercerá además como guionista y productor ejecutivo. El spin-off contará con más miembros del elenco original, como Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates y Theo Rossi.

"Cuando el reparto de Hijos de la anarquía se reúne en una convención de fans tras más de una década, la línea entre la vida y el arte se difumina a medida que la hermandad, ahora fracturada, se enfrenta a una amenaza del mundo real más peligrosa que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado jamás en la serie", reza la sinopsis oficial del spin-off.

Este giro metanarrativo en la trama sortea uno de los mayores retos que planteaba el regreso de la franquicia, pues gran parte de los personajes fueron muriendo a lo largo de sus siete temporadas. No obstante, esta aproximación hace posible que cualquier actor de la ficción original pueda volver sin que suponga ninguna incongruencia en términos narrativos.

Según informa el medio, cabe esperar que FX anuncie más nombres del reparto en las próximas semanas. Por el momento, se desconoce si Taylor Sheridan, que apareció en las dos primeras temporadas de la serie original, se unirá al proyecto. Cabe recordar que el creador de Yellowstone se desvinculó de Hijos de la anarquía por discrepancias en torno a su salario.

LEGENDS, UN SPIN-OFF "SOBRE LO QUE LOS FANS CREEN SABER"

"Cuando Charlie nos presentó esta idea tan ingeniosa, nos entusiasmó al instante su visión tan audaz e interesante", asegura Nick Grad, presidente de FX Entertainment. "El talento de Charlie queda plenamente demostrado como guionista, intérprete y productor ejecutivo, al liderar a esta hermandad de la vida real en una aventura que es a la vez una carta de amor a la serie y un divertido giro metanarrativo sobre lo que los fans creen saber", añade.

La serie original, emitida entre 2008 y 2014, contó con 92 episodios repartidos en 7 temporadas y fue todo un éxito, llegando a convertirse en la serie más vista de FX. La trama sigue a Jax Teller (Hunnam), quien se hace cargo de un club de moteros, anteriormente capitaneado por su padre, que opera ilegalmente en la ciudad ficticia de Charming, en California.

En 2018 vio la luz una secuela titulada Mayans M.C., cuya trama se ambienta más de dos años después del final de Hijos de la anarquía. Protagonizada por J.D. Pardo, la ficción emitió su quinta y última temporada en 2023.