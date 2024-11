Chacal, la serie de Eddie Redmayne y Úrsula Corberó, tendrá temporada 2 en SkyShowtime

Archivo - The Day of the Jackal (Chacal), el nuevo thriller de SkyShowtime, tendrá temporada 2

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

La primera temporada de The Day of the Jackal (Chacal), la nueva serie original de SkyShowtime, aterrizará en el servicio de streaming el próximo 6 de diciembre. A escasas semanas de su estreno en España, la plataforma ha anunciado que este thriller protagonizado por Eddie Redmayne, Lashana Lynch y Úrsula Corberó ha sido renovado por una segunda entrega.

Así lo ha confirmado el servicio de streaming, que espera una gran acogida en España de la primera tanda de episodios de esta serie original de SkyShowtime. Los diez capítulos que componen la ficción adentrarán a los espectadores en la historia de suspense narrada en el libro de Frederick Forsythen en el que se basa esta producción, El día del Chacal.

La serie ya ha estrenado sus primeros episodios en algunos territorios, en los que ha recibido buenas valoraciones por parte de la crítica y el público. Y es más, la primera temporada se convirtió en el mejor estreno de una serie original de Sky en varios países, acumulando 3 millones de espectadores en su primera semana en streaming.

"La abrumadora acogida de Chacal ha superado todas las expectativas. Nuestro objetivo era aportar una perspectiva nueva a esta icónica historia y estamos emocionados de ver lo bien que ha sido recibida por el público en el Reino Unido, pero también en todo el mundo", confesaron Gareth Neame y Nigel Marchant, productores ejecutivos de la serie.

"El Chacal (Redmayne), un escurridizo y solitario asesino sin rival, se gana la vida trabajando para el mejor postor. Sin embargo, tras su último asesinato, su camino se cruza con el de una tenaz agente de inteligencia británica (Lynch), que empieza a seguirle la pista en una emocionante persecución a través de Europa, dejando un rastro de destrucción a su paso", reza la sinopsis oficial de la temporada 1 de The Day of the Jackal.

La serie también está protagonizada por Corberó (La casa de papel), que interpreta a Nuria, alguien en la vida personal y en el corazón de Chacal, totalmente inconsciente de quién es realmente. Completan el reparto Charles Dance (Juego de Tronos, The King's Man) en el papel de Timothy Winthrop, Richard Dormer (Blue Lights, Juego de Tronos) como Norman, Chukwudi Iwuji (Guardianes de la Galaxia Vol.3) como Osita Halcrow, Lia Williams (The Crown) como Isabel Kirby, Khalid Abdalla (The Crown) como Ulle Dag Charles, Eleanor Matsuura (The Walking Dead) como Zina Jansone, Jonjo O'Neill (Andor) como Edward Carver, Nick Blood (Slow Horses) como Vince, Sule Rimi (Andor) como Paul Pullman y Florisa Kamara (Eastenders) como Jasmin Pullman.