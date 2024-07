Eddie Redmayne, un legendario asesino en el tráiler de The Day of the Jackal (Chacal)

Tenso tráiler de The Day of the Jackal (Chacal), con Eddie Redmayne, Lashana Lynch y Úrsula Corberó

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 6 de diciembre llegará a SkyShowtime The Day of the Jackal (Chacal), una adaptación de 10 episodios basada en la novela de Frederick Forsyth y la posterior película de 1973 dirigida por Fred Zinnemann. Protagonizada por Eddie Redmayne, Lashana Lynch y Úrsula Corberó, la ficción ha lanzado un nuevo tráiler sobre este asesino a sueldo.

"Nuestro hombre trabaja solo, un asesino excepcional. Y nunca tiene el mismo aspecto", comienza el adelanto, de minuto y quince segundos de duración, describiendo así al mercenario interpretado por Redmayne. El avance muestra cómo El Chacal es todo un artista del disfraz, consiguiendo pasar desapercibido ante cualquier investigación.

Sin embargo, una agente, interpretada por Lashana Lynch, se ha prometido encontrar a este asesino cueste lo que cueste. "Sé que puedo dar con él", asegura, siguiendo el rastro de destrucción que el criminal va dejando en un tráiler plagado de acción, violencia y tensión.

"El Chacal (Eddie Redmayne), un escurridizo y solitario asesino sin rival, se gana la vida trabajando para el mejor postor. Sin embargo, tras su último asesinato, su camino se cruza con el de una tenaz agente de inteligencia británica (Lashana Lynch), que empieza a seguirle la pista en una emocionante persecución a través de Europa, dejando un rastro de destrucción a su paso", reza la sinopsis de la serie.

La serie también está protagonizada Úrsula Corberó (La casa de papel), que interpreta a Nuria, alguien en la vida personal y en el corazón de Chacal, totalmente inconsciente de quién es realmente. Completan el reparto Charles Dance (Juego de Tronos, The King's Man) en el papel de Timothy Winthrop, Richard Dormer (Blue Lights, Juego de Tronos) como Norman, Chukwudi Iwuji (Guardianes de la Galaxia Vol.3) como Osita Halcrow, Lia Williams (The Crown) como Isabel Kirby, Khalid Abdalla (The Crown) como Ulle Dag Charles, Eleanor Matsuura (The Walking Dead) como Zina Jansone, Jonjo O'Neill (Andor) como Edward Carver, Nick Blood (Slow Horses) como Vince, Sule Rimi (Andor) como Paul Pullman, y Florisa Kamara (Eastenders) como Jasmin Pullman.