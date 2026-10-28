Archivo - El célebre romance de Jane Austen revive en el apasionado tráiler de Orgullo y prejuicio - NETFLIX - Archivo

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Un clásico de la literatura universal regresa a la pantalla con Orgullo y prejuicio, una nueva serie basada en la novela de Jane Austen, que se estrena el 3 de diciembre en Netflix. La plataforma ha lanzado el tráiler oficial en el que muestra el complejo romance entre Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy, interpretados por Emma Corrin y Jack Lowden, respectivamente.

El adelanto comienza con Elizabeth contándole a su hermana Jane sus planes de futuro, entre los que se encuentra ser "una institutriz y una solterona" o "una esposa y una madre". Después, presenta a la familia Bennet: cinco hermanas, "una madre muy exaltada" y el imperturbable Sr. Bennet, que forman un hogar "ruidoso" y "caótico".

Sin embargo, la aparición del Sr. Darcy descoloca a Jane y ella lo juzga por su "propensión a odiar a todo el mundo". El avance continúa entre lujosos bailes y la presión familiar por lograr matrimonios ventajosos, un viaje donde los sentimientos revelarán las verdaderas intenciones de cada uno. "Esto es realmente precioso", dice Elizabeth en un momento íntimo al aire libre junto al personaje de Lowden al final del metraje.

"Orgullo y prejuicio se centra en la historia de amor, llena de altibajos, entre Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy, mientras se desenvuelven en el contexto social de la Inglaterra del siglo XIX", adelanta la escasa sinopsis de la ficción que cuenta con un total de seis episodios.

Junto a Corrin y Lowden, el reparto también incluye a Olivia Colman (Fleabag) como la Sra. Bennet, Rufus Sewell (La diplomática) como el Sr. Bennet, Freya Mavor (Industry) como Jane Bennet, Jamie Demetriou (Fleabag) como el Sr. Collins, Daryl McCormack (Hermanas hasta la muerte) como el Sr. Bingley, Louis Partridge (La casa Guinness) como el Sr. Wickham, Rhea Norwood (Heartstopper) como Lydia Bennet, Siena Kelly (Black Mirror) como Caroline Bingley y Fiona Shaw (Killing Eve) como Lady Catherine de Bourg. Hopey Parish y Hollie Avery también debutan como Mary Bennet y Kitty Bennet.

A ellos se unen Anjana Vasan (We Are Lady Parts), Sebastian Armesto (Gangs of London), Rosie Cavaliero (KAOS), Saffron Coomber (Three Little Birds and Die Zweiflers), James Dryden (Deadpool), Justin Edwards (The Thick Of It), James Northcote (El Último Reino), Eloise Webb (Gambito de dama) e Isabella Sermon (Jurassic World: el reino caído).

La miniserie de Orgullo y prejuicio está dirigida por Euros Lyn (Heartstopper), con un guión de Dolly Alderton (Todo lo que sé sobre el amor).