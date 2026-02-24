Cautivador tráiler de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin, Jack Lowden y Olivia Colman que ya tiene fecha en Netflix - NETFIX

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

La adaptación televisiva del icónico relato de Jane Austen, Orgullo y prejuicio aterrizará en Netflix este otoño. A la espera de que la compañía de la "N" roja concrete la fecha de estreno, un cautivador adelanto anticipa cómo será el encuentro entre Elizabeth Bennet (Emma Corrin) y el señor Darcy (Jack Lowden).

Las imágenes arrancan con la joven Bennet sentada en un tejado y pensativa mientras contempla el horizonte. En ese instante escucha los pasos de un caballo aproximándose a Pemberley y la expresión en su entristecido rostro cambia ante la expectación.

Instantes después, una secuencia deja ver una carta firmada por Darcy. Seguidamente, Elizabeth refleja una sensación de alivio y echa a correr, antes de que las imágenes vislumbren la pasión que existe entre ellos.

Es entonces cuando el avance muestra al apuesto Darcy, orgulloso y desafiante, a lomos de su caballo.

"En un año repleto de drama de época, los seguidores más fieles de Orgullo y prejuicio se sumarán este otoño a la yearn-aissance para devolver fielmente a la vida la icónica historia de Jane Austen, al tiempo que inspira a una nueva generación a enamorarse de ella por primera vez", reza la descripción ofrecida por Netflix.

Creada por Dolly Alderton (Todo lo que sé sobre el amor), esta adaptación de Orgullo y prejuicio constará de seis episodios, que estarán dirigidos por Euros Lyn (Heartstopper). Además de Corrin y Lowden, la miniserie cuenta en su elenco con la oscarizada actriz de The Crown, Olivia Colman, en el papel de la señora Bennet, y con Rufus Sewell como el señor Bennet. También forman parte del reparto Freya Mavor como Jane Bennet, Jamie Demetriou como el señor Collins y Daryl McCormack como el señor Bingley.

Completan el elenco Louis Partridge como el señor Wickham, Rhea Norwood como Lydia Bennet, Siena Kelly como Caroline Bingley, Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh, y Hopey Parish y Hollie Avery como Mary y Kitty Bennet, respectivamente. Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter, junto a los propios Alderton, Lyn y Corrin, son los productores ejecutivos, mientras que Lisa Osborne ejerce como productora de la miniserie.