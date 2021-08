Guerra absoluta en el tráiler de la temporada 5 de La Casa de Papel

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

La guerra comienza. Llega el tráiler de la quinta temporada de 'La Casa de Papel', que se estrenará el 3 de septiembre. El primer volumen de esta parte final empieza pisando fuerte. El ejército entra en escena y la banda está en un callejón sin salida. Un brutal enfrentamiento con el que el asalto al Banco de España llegará a su fin. "Lucharemos hasta el final", es el grito de guerra del avance.

La propia Tokio (Úrsula Corberó) explica cómo han sido estas tres últimas temporadas de la ficción de Netflix: "100 horas que parecen 100 años". Una definición que define muy bien todo lo que ha vivido su personaje. "He estado encadenada y a punto de morir, he perdido a mi mejor amiga. Esas 100 horas, me parecen 100 años", narra la joven al inicio del avance.

Y es que el Profesor (Álvaro Morte) ha caído. La inspectora Sierra (Najwa Nimri) lo tiene encadenado y su destino es pura incertidumbre. "El Estanque de Tormentas ha sido descubierto", les dice a los miembros de la banda antes de declarar que no sabe si volverán a comunicarse.

Aunque el plato fuerte viene de la mano del coronel Tamayo (Fernando Cayo), el cual, cansado de las tretas de la banda y el Profesor, corta por lo sano, enviando el ejército para dar por terminado el asalto. La cruenta guerra comienza. Aunque todo apunta a que será su final, todo el equipo está dispuesto a dar la cara y luchar hasta el final, al haberse erigido como la Resistencia.

Esta quinta temporada, que consta de diez episodios, estará dividida en dos. Mientras que el primer volumen, de cinco capítulos, llegará el 3 de septiembre; el segundo, también de cinco capítulos, lo hará el 3 de diciembre.