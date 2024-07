La Casa del Dragón descarta la gran teoría fan sobre Alys Ríos

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Desde que abandonara Rocadragón, Daemon Targaryen ha actuado por libre. Su mayor victoria consistió en reclamar Harrenhal, que se rindió al invasor sin oponer la menor resistencia, pero dicho triunfo pronto demostró ser agridulce, ya que desde su primera noche en la fortaleza, el esposo y tío de Rhaenyra ha sufrido constantes alucinaciones. Y si hay un personaje especialmente relacionado con dichas visiones es Alys Ríos, una misteriosa mujer sobre la que el sexto episodio de La Casa del Dragón ha arrojado algo más de luz.

Los personajes oscuros como Alys siempre desatan las teorías entre los fans. Una de las relacionadas con la bastarda de Harrenhal apuntaba a que no era una persona real, sino tan solo producto de la imaginación de Daemon. El principal detalle que señalaba en esta dirección, aparte de la enajenación del rey consorte, era el hecho de que él fuese el único que interactuase con ella.

Así, la ficción había mostrado a Daemon y Alys conversando en varias ocasiones, siempre rodeados de un halo de misterio y refiriéndose recurrentemente al mal que aqueja al Targaryen. De hecho, parece que los Strong no se percatan en absoluto de la presencia de la mujer, lo que para algunos era una prueba clara de que no existe.

La actriz que encarna a Alys, Gayle Rankin abordó su manera de interpretar al personaje en una entrevista concedida a Vulture, remarcando que actuaba por instinto y "la respuesta de los otros actores dependía de ellos". "Creo que es genial que la gente lo interprete de formas tan diferentes, porque eso es en parte lo que pretende el personaje: provocar preguntas. Preguntas sobre cómo vemos a las mujeres y a las mujeres con una especie de poder no identificable en nuestro mundo, que podría ser cualquier mujer, para ser sinceros", explica.

No obstante, la teoría de que Alys era otra de las alucinaciones de Daemon se ha visto desmentida cuando en el sexto episodio al fin otro personaje se ha referido a ella. Se trata de Simon Strong, quien comunica a Daemon que Alys, una dotada curandera de Harrenhal, había ofrecido sus servicios a Grover Tully quien, a pesar de todo (o precisamente debido a la intervención de la mujer) ha fallecido.

Tanto su condición de bastarda, a la que alude su apellido, Ríos, como sus misteriosos poderes podrían ser justificación suficiente para que el resto de Harrenhal la ignorase deliberadamente.

ALYS Y LAS ALUCINACIONES DE DAEMON

Así, la duda sobre si Alys es real o no, queda resuelta. En Fuego y Sangre, la novela de George R.R. Martin en que se basa la ficción, la mujer pasó a la historia de Poniente como la Reina Bruja. Su origen no está claro en el libro, algunos historiadores la señalan como hija ilegítima de Ser Lyonel Strong mientras que otras fuentes afirman que era mayor, habiendo servido como nodriza no solo a los hijos de Lyonel sino posiblemente al propio Lyonel. En todo caso, los rumores a menudo la señalan como una suerte de hechicera, explicando su joven apariencia por el uso de oscuros ritos.

Un importante cambio que incluye la ficción de Max respecto al material original es la relación entre Alys y Daemon, que parece específica de la serie, ya que en la novela no se menciona ninguna interacción significativa entre ambos. Su pleno conocimiento de las visiones que asaltan al príncipe, así como los brebajes que le proporciona, hacen suponer que es la causante de los perturbadores sueños si bien es difícil saber lo que pretendería con sus maquinaciones.

"¿Cómo interpretar a alguien misterioso? ¿Cómo le das un fundamento y la conviertes en una persona con deseos y necesidades? A medida que se desarrolla esta temporada, empiezas a sentir que hay una historia ahí, una persona y una historia. La conozco. Fue realmente personal. Fue mucho trabajo que tuve que hacer en privado, y espero que sintamos y veamos detalles más concretos en algún momento", explicó Rankin.