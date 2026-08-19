Si los muertos hablaran, comedia negra con Carmen Machi, finaliza su rodaje y ya tiene fecha de estreno en cines

Si los muertos hablaran, comedia policíaca de Carmen Machi, ha finalizado su rodaje y ya tiene fecha de estreno en cines - AMAZON STUDIOS

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Amazon MGM Studios ha desvelado la fecha de estreno de Si los muertos hablaran, comedia policíaca protagonizada por Carmen Machi, Megan Montaner, Maribel Verdú y Hugo Silva. La película, dirigida por Nacho G. Velilla, ya ha finalizado su rodaje, que se desarrolló en localizaciones de Madrid y Kenia, y llegará a los cines el 3 de diciembre de 2027.

Según anticipa la sinópsis oficial del filme, Si los muertos hablaran sigue a Mar Ventura, el personaje de Machi, que "tiene aversión por cualquier ser vivo. Las únicas personas que le gustan son las que yacen en la mesa de trabajo de su tanatorio. Y es que Mar se siente viva entre los muertos. Por eso, ahora, en el corazón de África, rodeada de salvaje y bella naturaleza y acompañada por un grupo de desconocidos, lo único que Mar piensa es que mataría por salir de ahí".

"En concreto a su hermana Irene, que es quien la ha llevado a ese safari. Pero alguien se va a adelantar. Un miembro del grupo aparece muerto al tercer día de expedición y Mar, enseguida, descubre que, en ese heterogéneo grupo de personas, hay un peligro mayor que el de las fieras que les rodean", completa el adelanto de la comedia negra.

UN ASESINO EN LA NATURALEZA

El anuncio coincide con el fin del rodaje de la película, que comenzó este verano y ha tenido lugar casi en su totalidad en Kenia. Además, será la primera producción local distribuida por Amazon MGM Studios en España, a partir del 3 de diciembre de 2027, en cines.

Junto a los mencionados Machi (Ocho apellidos vascos), Montaner (30 monedas), Verdú (El laberinto del fauno) y Silva (El cuerpo), el reparto de Si los muertos hablaran lo completan Ingrid García Jonsson (Veneciafrenia), Alain Hernández (Palmeras en la nieve), Claudia Salas (Salvador), Jason Fernández (Innato), Marcelo Subiotto (El eternauta), Stephanie Gil (FoQ. La nueva generación), Santiago Korovsky (Mi obra maestra), Alejandro Tous (Vida perfecta) y el debutante Juanjo Bona.

La comedia cuenta con guión de David S. Olivas (Aída) y Marta Sánchez Guillén (Allí abajo) junto al propio Velilla que también es productor del filme con Leonor Acosta (Por cien millones).