El Capitán en Japón, la nueva aventura de Joaquín en Antena 3, ya tiene fecha de estreno - ATRESMEDIA

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo miércoles 4 de febrero, Joaquín Sánchez, el carismático exfutbolista del Real Betis Balompié regresa a Antena 3 con el estreno de El Capitán en Japón. En este el road trip asiático, Joaquín estará de nuevo acompañado de su mujer Susana Saborido y sus dos hijas, Salma y Daniela, que tendrán que convivir, aprender y superar las adversidades que se presenten en un país completamente desconocido.

El punto de partida de la familia Sánchez Saborido será Sevilla, desde donde volarán a la capital japonesa para recorrer el país con parada en el propio Tokyo, continuar el camino hacia el monte Fuji, Takayama, Nara, Kyoto, Osaka y Okinawa, entre otros parajes milenarios de Japón.

Tal y como expone la cadena, las risas están más que aseguradas con esta familia que tendrá que enfrentarse al gran reto de convivir más de tres semanas en un país desconocido, con una cultura totalmente distinta y un idioma que ninguno de los cuatro entiende. Con Joaquín de nuevo al volante de una caravana, ha llegado el momento de empaparse y vivir la cultura y tradiciones niponas, aunque sea a su manera: aprenderán a hacer sushi, conocerán el kárate de la mano de auténticos expertos, disfrutarán de un día en el parque de atracciones más espectacular...

El Capitán en Japón, producido por Atresmedia en colaboración con Proamagna, viene precedido del apoyo de la audiencia a la primera entrega del road trip. El Capitán en América llegó la temporada pasada como líder de audiencia con una media en sus entregas de un 13,6% de cuota de pantalla, superando por más de 3 puntos a sus competidores y consiguiendo más de 1,1 millones de espectadores y 2,7 millones de espectadores únicos.

El programa estará también disponible en atresplayer y se podrá ver fuera de España desde la plataforma y en Antena 3 Internacional.